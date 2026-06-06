Canarias se prepara para un cambio de tiempo: la AEMET prevé viento de hasta 70 km/h

La AEMET prevé viento de hasta 70 Km/h los expertos se preparan para un cambio de tiempo que puede marcar estos días. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios en el tiempo que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Estaremos ante un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabaremos viviendo de tal forma que tocará estar pendientes de un giro radical que afectará de lleno esta comunidad autónoma.

Las Canarias se preparan para una situación que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado o no se veía llegar, de tal forma que tendremos que empezar a ver un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden marcar la diferencia. Un cambio en el tiempo que puede convertirse en la antesala de algo más y que, sin duda alguna, será lo que nos afectará de lleno.

Se prepara Canarias para un cambio de tiempo

Un cambio de tiempo nos estará esperando y eso quiere decir que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días que tenemos por delante.

Canarias nos espera con una situación del todo inesperada en estos días en los que quizás tendremos que empezar a visualizar algunas situaciones que pueden acabar generando estos días que tenemos por delante. Estas islas que se definen por este buen tiempo que nos recibe, pueden sufrir un inconveniente para el que quizás no están acostumbrados.

Aunque este fin de semana será de bonanza, lo que podría pasar en breve, es un destacado cambio que nos afectará de lleno, en unos días en los que realmente podremos estar preparados para afrontar una situación del todo inesperada. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve en estos días en los que cada detalle cuenta. Las Canarias se pueden preparar para un cambio de tiempo que no será sólo de estas islas, sino que nos afectará a todos.

La AEMET prevé vientos de hasta 70 km/h

Los expertos no dudan en lanzar una poderosa advertencia ante lo que puede pasar en breve, tenemos que estar preparados para afrontar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo la que nos marcará muy de cerca en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos por debajo de los 800-1000 metros en el norte de las islas, de madrugada y a partir del atardecer. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascensos ligeros a moderados en medianías en las máximas, sin descartar que se alcancen los 30 ºC localmente en medianías y zonas bajas orientadas al sur. Alisio con intervalos de fuerte en el interior de Lanzarote y sur de Fuerteventura, y especialmente en cumbres y vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas, donde serán probables rachas muy fuertes, sin descartar que se alcancen localmente los 80 km/h. Brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve».

Siguiendo con la misma explicación: «Probables rachas del nordeste muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas, así como en la tarde en la fachada sur del área metropolitana de Tenerife».

Para el resto de España la situación puede cambiar por momentos: «Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y el área cantábrica el paso de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles avanzando de oeste a este, tendiendo a poco nuboso en Galicia. Asimismo, se prevén intervalos de nubes bajas en regiones del tercio este peninsular, Estrecho y Alborán, así como en el norte de las islas Canarias a primeras y últimas horas, y por la tarde de nubes de evolución en montañas del este, con chubascos y tormentas ocasionales en el Pirineo oriental que podrían ser localmente fuertes.

Probables brumas y nieblas costeras en Alborán que a primeras horas también podrán afectar a zonas de interior del propio Alborán y del resto del área mediterránea. Las temperaturas máximas ascenderán de forma prácticamente generalizada, notablemente en interiores de la Comunidad Valenciana y el Ampurdán, exceptuando Alborán y el Cantábrico, donde descenderán. Las mínimas también aumentarán en la Península, exceptuando el cuadrante sureste y la fachada oriental, donde no se esperan cambios significativos. Igualmente, sin cambios en las islas».