Una cámara sin apagar captura a la portavoz del PSOE haciendo gracietas tras comparecer compungida por los incendios

Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha quedado retratada este lunes, tras la rueda de prensa en la sede nacional del partido, en Ferraz. La dirigente socialista ha pasado, en cuestión de segundos, de comparecer compungida por los incendios y teóricamente afectada por los insultos que, según ella, Isabel Díaz Ayuso profiere en dirección al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a hacer gracietas y muecas ante los periodistas presentes en la sala.

Una cámara sin apagar en Ferraz ha provocado que se vean las dos caras de Mínguez. La primera, institucional y marcada por la afectación por la situación, ha dejado paso a una segunda, sorprendente, en la que la portavoz socialista ha repetido, en tono jocoso, «me voy, me voy, me voy, me voy» mientras hacía gestos e incluso se ha despedido de la cámara, aún encendida, con un gesto cómplice.

Esta gestualidad por parte de Mínguez no debería sorprender, como tampoco la complicidad con los periodistas presentes, muchos de ellos encargados de cubrir al PSOE y, por ende, conocidos por la portavoz, de no ser porque segundos antes la dirigente se mostraba compungida por los incendios y prácticamente rogando –y culpando– al PP «que prediquen con el ejemplo» para facilitar «que las administraciones trabajen juntas».

Mínguez, como es habitual en el entorno político de Pedro Sánchez, ha lanzado ataques contra Ayuso, al asegurar que la presidenta de la Comunidad de Madrid «se puede sentir muy dolida cuando a lo mejor a ella, según ella, la insultan», pero que, sin embargo, «ella es la primera que dispara». A continuación, ha repetido las palabras malsonantes que habría dirigido Díaz Ayuso a Sánchez –»hijo de puta, infame, desquiciado, sinvergüenza»– la pasada semana, en relación con la gestión de los incendios.

«Evidentemente, estamos en una situación en la que hace falta que todas las administraciones trabajen juntas, y en eso estamos, y hace falta que ni se lancen bulos ni se hagan peticiones por Twitter. Así que lo que pedimos es máxima colaboración entre administraciones», ha trasladado la portavoz del PSOE.

«La gente está esperando, la gente está sufriendo y por lo tanto le decimos a la señora Ayuso y al Partido Popular que prediquen con el ejemplo», ha añadido, justo antes de su particular «me voy, me voy, me voy», mientras hacía gestos cómplices y contaba a los presentes que no sabe «ni entrar, ni salir» cuando realiza estas comparecencias de prensa habituales de los lunes en la sede nacional del PSOE.