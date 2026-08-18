La Comunidad Valenciana en alerta por poniente y 45 grados: se pide precaución por calor extremo

Se pide precaución por calor extremo, la Comunidad Valenciana en alerta por poniente y 45 grados de temperatura. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor en una zona de España que ha sido castigada por una ola de calor tras otra y cifras de récord. El ser humano y la propia naturaleza se enfrentan a una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento con unas cifras que realmente sorprenderán en muchos sentidos.

Es hora de extremar las precauciones y sin duda alguna, estar listos para ver cómo las temperaturas pueden aumentar por momentos, en unas cifras que podrían complicarse por momentos. Piden precaución los expertos ante este calor extremo que puede acabar siendo el que nos dará esa opción de cambios que tenemos por delante y que puede ser esencial que empecemos a determinar. No es de extrañar que los expertos pidan precaución ante una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo por completo. La Comunidad Valenciana es una de las que estará en alerta ante lo que puede pasar con esta previsión del tiempo que lo cambiará todo.

Se pide precaución ante un calor extremo

El calor extremo puede convertirse en un problema para muchos, lo que tenemos por delante, son una serie de novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Sobre todo, por estar a unas alturas del año en las que cada pequeño gesto será una realidad.

La llegada de unas cifras que pueden ser las que nos acompañarán en unos días cargados de acción, serán las que se convertirán en un problema mayor. En especial en una comunidad en la que cada pequeño gesto cuenta y se ha acabado convirtiendo en algo esencial.

El calor de estos días puede ser uno de los más intensos de los últimos tiempos, sobre todo, si tenemos en consideración lo que llegará en breve. Con unas cifras que nos harán ver todo lo que está por llegar. Es momento de estar pendientes de un cielo que nos aleja de lo que desearíamos.

Estos días en los que el calor extremo acabará siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada gesto puede ser esencial. Una novedad que nos sumergirá de lleno en unas cifras que podrían acabar siendo una auténtica pesadilla.

La Comunidad Valenciana en alerta por poniente y 45 grados

En alerta la Comunidad Valenciana unas temperaturas que vuelven a estar por encima de los 45 grados y acabarán siendo un problema para muchos. Estas cifras pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días de peligro extremo, para la propia naturaleza y el ser humano.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, sin descartar chubascos aislados ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en la mitad norte y con pocos cambios en el resto; máximas en ligero ascenso, aunque será más acusado en el litoral sur y el interior de Valencia, donde se alcanzarán valores significativamente elevados. Viento flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas significativamente elevadas en el interior y en el litoral sur de Valencia».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Con el ligero alejamiento de la dana hacia el oeste de la Península, se prevé una jornada estable, con cielos poco nubosos o despejados en general. Solo en el extremo norte y en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla podrán darse nubes bajas, aunque con tendencia a despejarse. Por la tarde, se espera el desarrollo de nubosidad de evolución en puntos del interior, sin que se descarte la posibilidad de tormentas aisladas en los principales sistemas montañosos del este y en los Pirineos. En Canarias, se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en las islas montañosas. Son posibles las brumas o los bancos de niebla matinales en el extremo norte y en el oeste de Alborán. Las temperaturas máximas subirán en la mitad norte, Málaga, el sureste y Canarias; en el suroeste y Baleares, se mantendrán sin cambios o bajarán. Se podrán superar los 35 grados en Baleares y en casi toda la Península, salvo en el Cantábrico y las zonas de montaña; y los 40 grados en el valle del Guadalquivir. Las mínimas bajarán en el noreste y el suroeste, subirán en puntos del centro y se mantendrán sin cambios en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el noreste y el Cantábrico».