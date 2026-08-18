Cielo mayormente despejado en toda la provincia, con nubes bajas matutinas en la mitad oriental y desarrollo de nubosidad por la tarde en el interior norte. Las temperaturas se mantendrán elevadas, alcanzando hasta 40 grados en algunas zonas. Viento suave, con predominio del oeste en el interior y sur en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 18 de agosto

Barcelona: sol y nubes con chubascos en la mañana

El sol se desperezará lento en el horizonte de Barcelona a las 07:03, aunque el cielo se presenta hoy como un lienzo tumultuoso, con nubes que amenazan con descargar su peso en cualquier momento. A lo largo de la mañana, la probabilidad de chubascos será notable, dejando el ambiente más cargado de lo habitual y alcanzando una máxima de 33 grados que se sentirá como un abrazo de calor, gracias a la alta humedad que rondará el 90 por ciento. Un viento suave soplará desde el sureste a unos 15 km/h, que, aunque leve, podría traernos un respiro ante la pesadez de la jornada.

Ya por la tarde, el cielo comenzará a despejarse poco a poco, dejando entrever momentos de calma con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 30 grados. Sin embargo, el riesgo de lluvia disminuye, por lo que la tarde-noche se anticipa menos inestable. La puesta del sol a las 20:46 cerrará el día con una luminosa despedida, mientras la sensación térmica podría alcanzar los 37 grados, recordándonos que el verano aún tiene mucho que ofrecer.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes densas y posibles lluvias

En L’ Hospitalet de Llobregat, el día comienza con un aire pesado y una sensación de inestabilidad palpable. Las nubes grises navegan rápido por el cielo, anticipando una jornada que puede alterar el ritmo cotidiano. A medida que avanza la mañana, las temperaturas oscilarán entre 26 y 34 grados, mientras la probabilidad de lluvia alcanzará un 55% hasta el mediodía, lo que sugiere que las primeras gotas podrían hacer acto de presencia.

Sin embargo, el contraste entre la mañana y la tarde es notable. Aunque la intensidad de las lluvias disminuirá en la tarde-noche, el viento soplará con fuerza, alcanzando hasta 20 km/h y rachas de 7 km/h. La sensación térmica podrá alcanzar hasta 38 grados, lo que, junto a una humedad del 90%, puede resultar agobiante. Mejor será llevar paraguas y prepararse para un día singular.

Ambiente variable y húmedo hoy en Badalona

La jornada en Badalona comienza bajo un cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 25°C que irá aumentando a lo largo del día. A las 07:03, el sol hace su aparición, pero la probabilidad de lluvia alcanza un 80% hasta el mediodía, lo que sugiere que es mejor llevar paraguas si tienes planes al aire libre. El ambiente será pesado, con una humedad relativa que puede llegar hasta el 85%.

Por la tarde, la situación no mejora mucho, ya que la posibilidad de lluvia se mantendrá en un 55%. Las temperaturas rondarán los 29°C, mientras que las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 30 km/h, así que prepárate para una jornada variable y húmeda. La puesta de sol llegará a las 20:45, brindándonos más de 13 horas de luz.

Nubes matutinas y tarde tranquila en Sabadell

El tiempo en Sabadell presenta una jornada mayormente templada, con algunas nubes por la mañana y una ligera mejora hacia la tarde. Aunque hay posibilidad de lluvia, esta estará más presente en la madrugada y se espera que decrezca posteriormente, acompañado de un viento suave.

Aprovechar el día para pasear o realizar actividades al aire libre puede ser una excelente opción, disfrutando de un ambiente tranquilo y agradable. La temperatura oscilará entre 22 y 35 grados, lo que añade un toque placentero a la jornada.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET