Un grupo monta una carpa en la acampada de Sol para enseñar a los manifestantes cómo okupar viviendas

La acampada de la Puerta del Sol ya tiene un puesto dedicado a la okupación de viviendas. Un grupo lo ha instalado para atender a los manifestantes que quieran informarse sobre esta práctica. En un cartón exhibe su propósito: «Hasta que no acabe el rentismo seguiremos okupando». Elena, una de sus integrantes, lo explica en el vídeo que acompaña a la noticia con una frase aún más directa: «Si no tenemos casa, la vamos a coger». «Estamos a favor de la okupación tanto por política como por supervivencia», añade.

Elena sostiene que el precio de la vivienda impide a muchas personas acceder a un piso o pagar el alquiler. Por eso, afirma que su grupo no piensa esperar a que lleguen reformas: considera la okupación «la única arma política» de la que disponen para actuar directamente ante el problema de la vivienda.

Elena asegura que a la carpa llegan personas en distintas situaciones: «Vienen con todo tipo de casos y nosotras les ayudamos con lo que haga falta», cuenta. Su grupo se ha unido a la acampada para llevar allí un mensaje que resume con otra consigna: «Vivienda universal, gratuita y segura».

Su intención es quedarse en Sol al menos hasta el martes, cuando está previsto que el Consejo de Ministros aborde el decreto de vivienda: «Si el Gobierno no aprueba la reforma, igual nos tenemos que quedar más». «Lo que haga falta para conseguir nuestro objetivo», advierte. Otro cartón pide sillas, toldos, baterías portátiles, neveras y hielo para mantener la protesta, además de reclamar que se acabe con el negocio de la vivienda.

La acampada comenzó tras la manifestación del sábado por el desahucio de Maricarmen. Cientos de personas se preparan este domingo para pasar una segunda noche en la Puerta del Sol. El Sindicato de Inquilinas reclama que el decreto incluya contratos indefinidos de alquiler y avisa de que mantendrá la protesta si el Gobierno deja fuera esa medida.

Sánchez promete el decreto y Díaz le advierte: «No nos vale cualquiera»

Pedro Sánchez asegura que el Ejecutivo trabaja «contrarreloj» para llevar un real decreto sobre vivienda al Consejo de Ministros del martes. En un acto en Getafe dirigió un mensaje a Maricarmen y pidió a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para que la norma sea convalidada después en el Congreso.

La presión no llega sólo desde las tiendas de Sol. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, exige que el decreto incluya medidas contra los fondos de inversión: «No nos vale cualquier real decreto». Y, aunque forma parte del Ejecutivo al que se reclama la norma, ha animado a mantener la protesta y manifestarse contra el Gobierno del que ella forma parte: «Si hay que movilizarse contra el Gobierno de España, movilicémonos», afirmaba este domingo durante un acto del PCE.