Yoga, comida popular, asambleas y ‘Fuck Rent Fest’: el surrealista programa de los acampados en Sol

Los acampados de ultraizquierda en la madrileña Puerta del Sol han organizado un programa de actividades con yoga, comida popular, asambleas y festival musical que han llamado Fuck Rent Fest. Esta programación se ha publicado en diferentes puntos de la plaza madrileña, donde, desde la noche del sábado, acampan cientos de personas contra la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los organizadores de la manifestación de este sábado, que encabezan la acampada en Sol, el Sindicato de Inquilinas, han dividido la plaza en tres zonas o «toldos», o como lo han venido a llamar desde este ente: Toldo Todas somos Maricarmen, Toldo Nos Quedamos y Toldo A por la Huelga. En cada uno de ellos, se han programado actividades diferentes.

Las actividades han comenzado a las 10:00 horas, con yoga y un taller de pancartas en el primer espacio y otro taller de acción directa no violenta en el segundo.

A las 12:00 horas se ha puesto en marcha una «mani educación + mani contra la Ley Rider». «Las que nos quedamos decoramos la acampada», reza esa parte del programa. Después, a las 14:00 horas, el horario incluye una comida popular. «¡Vivienda, sanidad y educación fuera del mercado!», reza el subtítulo de este acto. Al terminar el almuerzo, está prevista una «asamblea de bienvenida». Estas tres actividades están programadas en los tres toldos.

Desde las 18:30, en el primer espacio está prevista una «huelga de alquiler seguro», mientras que en la segunda área hay un acto llamado «protocoles».

El festival llamado Fuck Rent Fest, que han adornado con notas musicales, está previsto para las 20:00 horas. A las 23:00 horas, la primera carpa acogerá una actividad que tiene como título «Cartas a Maricarmen». Tras ello, el Sindicato de Inquilinas llama a ir «¡a por la segunda noche!».

Acampados desde el sábado

Varios centenares de ciudadanos de extrema izquierda tomaron en la noche de este sábado la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, al final de la manifestación por la vivienda celebrada por la tarde. Lo hicieron con la total connivencia del Gobierno de Sánchez, que permitió la okupación de la plaza al recibir la Policía «órdenes de arriba» de no actuar. Ni un sólo furgón policial se acercó a la zona, incluso cuando los manifestantes ya se contaban por cientos y las tiendas de campaña por decenas. La Policía tenía órdenes de dejar que se produjese otro 15M en Sol, frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Los manifestantes gritaron proclamas tanto contra el Gobierno central como contra Ayuso, así como contra los «rentistas», que se han convertido en esta ocasión en la némesis de la extrema izquierda. «¡Rentistas culpables, gobierno responsable!» clamaban los manifestantes, que también mezclaron en sus eslóganes otras aproximaciones al problema de la vivienda: «¿Tú enemigo no es el inmigrante!».

«Animamos a todo el mundo a venir a la acampada por Maricarmen, esto ha nacido de la espontaneidad, de la rabia» relataba uno de los principales impulsores de esta acampada, que se preguntaba «¿dónde está aquí el Gobierno progresista? Yo no veo aquí a Pedro Sánchez ni a Isabel Rodríguez, mucho menos voy a ver a Ayuso o a Almeida», añadiendo que «igual veo a alguien de Sumar pero si luego van al Congreso y tragan con las leyes rentistas, no sirve de nada». Esa palabra, «rentista», se ha convertido en el nuevo mantra de la extrema izquierda.