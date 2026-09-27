Del origen del ‘elektron’ al futuro: Iberdrola ilumina el Palacio de Cibeles con un gran recorrido inmersivo

¿Cómo viajar del año 600 a.C. al futuro 2050 sin salir de Madrid? Esa debió ser la pregunta que rondó durante días por las cabezas más creativas de Iberdrola. La respuesta era inevitable en los tiempos que acontecen: necesitaban la mejor de las tecnologías. Para ello, la compañía trajo desde América las últimas gafas de realidad virtual de Apple. De hecho, lograron hacer acopio de los únicos ejemplares que la entidad ha cedido a Europa antes de su salida al mercado. Así se creó en un bello palacio modernista un viaje electrizante.

Hay dudas sobre si es más espectacular su luz de día o de noche, pero lo cierto es que la sala Centro del Palacio de Cibeles (Madrid) no tiene hora fea. Los muchos visitantes que el pasado viernes admiraban su interior así lo afirmaban mientras esperaban un hueco libre para vivir la experiencia. Un recorrido inmersivo -y gratuito- organizado por Iberdrola a cuenta de sus 125 años de historia.

Desde el 21 de septiembre y hasta el 20 de octubre, la empresa energética ha hecho suya esta parte del céntrico edificio para albergar la mayor exposición monográfica e interactiva sobre el pasado, el presente y el futuro de la electricidad que se ha realizado hasta la fecha.

Tras adentrarse en la muestra y vivirla paso a paso lo podemos garantizar: es una travesía redonda y preparada para ser disfrutada con la misma intensidad por un niño de primaria y un ingeniero industrial. Puede, de hecho, que no todos los del segundo grupo sepan la importancia que tuvo el ámbar en nuestras vidas.

Y es que, en la realidad mixta todos somos algo más ingenuos y sencillos. Nos dejamos sorprender y, por lo general, acabamos estas excursiones con sonrisa infantil. En este caso, es imposible no fascinarse por tener a medio metro a Tesla y Alva Edison discutiendo por quién fue más inteligente o por ver desde dentro cómo crea energía una gran central hidroeléctrica. Entender qué es la nuclear con tus propios ojos o sobrevolar las ciudades eléctricas del futuro.

Lo que consigue Iberdrola con este recorrido es mostrar tanto la evolución tecnológica de la electricidad como los avances que impulsarán la electrificación en las próximas décadas. Crea entornos inmersivos y ejecuta demostraciones interactivas sobre la transformación de los sistemas de generación, de distribución y sobre el uso de la electricidad.

La compañía de Ignacio Galán consigue repasar las aplicaciones de la electricidad tanto en la industria como en la vida cotidiana, así como las oportunidades que los nuevos usos ofrecen en términos de seguridad, autosuficiencia energética, competitividad y protección medioambiental.

Consigue mostrar en menos de una hora sus 125 años de actividad y los muchos avances que, en tan poco tiempo, han logrado hacer nuestro día a día más fácil y menos contaminante.

¿Lo mejor? Que el inesperado final de la actividad nos lleva a sentir que nuestro futuro más próximo es impensable. Es decir, algo similar a lo que pensaron en la antigua Grecia al ver cómo la lana era movida por una fuerza sobrehumana cuando un ámbar friccionado se acercaba. Sin embargo, nada tiene que ver con la magia, aunque tampoco se vea: es electricidad.