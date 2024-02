Las gafas de Apple y su precio en España ¿merecen la pena?

Las gafas de realidad mixta de Apple, las Vision Pro, son el invento tecnológico de lo que llevamos de año. Aunque fueron anunciadas en 2023, no ha sido hasta el pasado 2 de febrero cuando conocimos más detalles de todo lo que se podía hacer con ellas. De momento están disponibles en Estadios Unidos, aunque en breve podrán comprarse en nueve países más, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia, China, Hong Kong, Japón, Corea y Australia. Pero, ¿cuál será el precio de las gafas de Apple?

Comprar las gafas de Apple

Tal y como hemos comentado, las gafas de Apple se venden solo en Estados Unidos, teniendo un precio de 3499 dólares para el modelo de 256 GB, de 3699 dólares para el de 512 GB y de 3899 dólares para el tope de gama de 1 TB. El precio en España es una incógnita, ya que de momento no está previsto que salgan a la venta enj nuestro país de forma inminente, aunque lo más probable es que lleguen antes de finalizar 2024.

Sin embargo, Alemania será uno de los países de nuestro entorno que sí va a recibir las gafas de Apple en breve, y al usar Alemania y España la misma moneda, podrá tomarse como referencia como precio para nuestro país. Es obvio que hablaremos de unos 3500 euros si tomamos de forma paritaria al dólar y al euro. Sí, el precio de las gafas de Apple no es económico.

¿Merecen la pena las gafas de Apple?

Ojalá pudiera dar una respuesta, señal de que hubiera tenido oportunidad de probarlas. De momento, me basta con lo que he visto en vídeos y redes sociales. Las gafas de Apple no son un juguete, aunque puedan parecer una excentricidad. De hecho, es un tipo de producto que puede decirse que tiene mucho recorrido por delante. Se idearon como un artículo para desarrolladores, y quitando todos esos vídeos y situaciones que nos hacen llevarnos las manos a la cabeza., no dudo que las Vision Pro valen lo que cuestan.

Apple está orientando este gadget de cara a la productividad y es evidente que en casos concretos será de gran ayuda. Se me ocurre el caso de un arquitecto o un ingeniero que pueda tener delante un modelo en 3D. Y también para el entretenimiento, pero es cierto que esto no ha hecho nada más que comenzar. La cifra de 3500 euros deja a las Vision Pro fuera del alcance de muchos, aunque podrán adquirirse en forma de pago financiado. Pero de momento, tendremos que conocer más sobre ellas. Ahora bien, cabe recordar que no deja de ser un añadido en la cara que, para el caso de ver una película, no ayuda a la hora de darle un sorbo a tu refresco.