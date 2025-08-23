Evento Apple septiembre 2025: el iPhone 17 y más novedades ya tienen fecha

El evento más esperado por los seguidores de la compañía se celebrará el 9 de septiembre de 2025 en Cupertino, según varias fuentes que adelantaron la fecha antes del anuncio oficial. Se espera que Apple utilice este escenario para mostrar la nueva generación de iPhone, junto a otros dispositivos clave de su ecosistema.

La gran cita tecnológica del año

Cada septiembre, el evento Apple se convierte en el termómetro de la industria tecnológica. Este 2025 no será la excepción, con la llegada de los iPhone 17 como protagonistas. Además de los modelos estándar, se prevén versiones “Air”, “Pro” y “Pro Max”, todas con avances en diseño, potencia y fotografía. La compañía repetirá su estrategia habitual de anunciar el mismo día la apertura de reservas, con disponibilidad en tiendas pocos días después.

No solo iPhone, también Apple Watch

Otro de los focos estará en los relojes inteligentes. Las filtraciones apuntan a la Apple Watch Series 11 y al Apple Watch Ultra 3, modelos que seguirán reforzando la apuesta en salud, deporte y autonomía. El Ultra 3, en particular, está llamado a ser la referencia para quienes buscan un dispositivo todoterreno. Estos lanzamientos llegarán acompañados de mejoras en watchOS 26, presentado en la pasada WWDC.

Ecosistema en expansión

El evento Apple septiembre 2025 también podría traer novedades en accesorios como los AirPods, el HomePod o el Apple TV. No está confirmado, pero la compañía suele aprovechar este escaparate para actualizar productos que completan la experiencia de uso. La integración con Apple Intelligence, su sistema de inteligencia artificial, también será clave en este encuentro, si bien la compañía de Cupertino va un paso atrás con respecto a la implementación d e la IA con respecto a sus competidores.

Lo que dejó la WWDC 2025

Antes de este gran evento, Apple ya celebró en junio la WWDC 2025, donde mostró iOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 y tvOS 26. Fue un evento centrado en software, obviamente sin hardware nuevo, pero que sirvió como anticipo de lo que veremos en los iPhone 17 y demás dispositivos que se anunciarán en septiembre.

Expectación máxima

La filtración de la fecha ha disparado las expectativas, no solo entre los usuarios, sino también en la industria. El evento Apple septiembre 2025 será la oportunidad para comprobar hasta dónde puede llegar la compañía con su nueva generación de dispositivos, y marcará el rumbo de la tecnología móvil y de consumo en los próximos meses. Sin lugar a dudas, una fecha a marcar en el calendario y de la cual tendremos confirmación oficial en cuestión de días.