YouTube y Bandsintown se alían para mostrar conciertos directamente en vídeos y Shorts

La integración presentada hoy convierte a Bandsintown en el proveedor exclusivo de las listas de conciertos de YouTube y YouTube Music. Desde ya, los fans pueden descubrir actuaciones en vivo sin salir de YouTube: aparecerán junto a los vídeos y Shorts, en los canales oficiales de los artistas e, incluso, próximamente en la propia página de inicio. Además, la colaboración YouTube y Bandsintown añade notificaciones push para avisar de conciertos cercanos y próximos shows, una fórmula directa para convertir visualizaciones en asistentes.

Conciertos dentro de YouTube

Más allá de los típicos enlaces “ver más”, las nuevas tarjetas de eventos se integran en la experiencia de reproducción y de descubrimiento. La hoja de ruta incluye su despliegue en YouTube Music a finales de año, donde los conciertos se mostrarán tanto en la portada como en los perfiles de los artistas. El movimiento amplía el ciclo natural del fan, descubrir canción, ver vídeo, consultar fechas y comprar entradas, en un solo lugar y con menos fricción.

Para la audiencia, el beneficio es evidente, recomendaciones contextualizadas mientras se consume contenido musical, alertas cuando un artista anuncie una fecha cerca de su ubicación y acceso más rápido a la venta. Para YouTube, supone reforzar su papel en la música en directo y cerrar el círculo con una capa transaccional; para Bandsintown, multiplicar el alcance de su catálogo global.

Impulso a artistas y promotores

La integración es gratuita para los músicos que usan Bandsintown for Artists: las giras publicadas allí se mostrarán automáticamente en YouTube, con el potencial de elevar la visibilidad y, por extensión, las ventas de entradas. Salas, festivales y promotores con Bandsintown Pro también verán sus eventos listados en la plataforma de vídeo. En un contexto donde los directos son un pilar de ingresos, la jugada busca equilibrar la balanza con una ventana de exposición masiva y directa.

Como incentivo añadido para los fans del ecosistema Bandsintown, la compañía ofrecerá dos meses de prueba de YouTube Premium, permitiendo reproducir vídeos y música sin anuncios, en segundo plano y sin conexión, tanto en YouTube como en la app de YouTube Music.

Sabrina Carpenter abre el escaparate

La colaboración arranca con Sabrina Carpenter como artista destacada tras su paso por Lollapalooza. Sus fechas, que ya promociona con las herramientas de Bandsintown, ganarán presencia dentro de YouTube, donde supera los 12 millones de suscriptores, además de su base de más de un millón de seguidores en Bandsintown. Para las estrellas emergentes, ver giras integradas en los vídeos puede ser el empujón que faltaba para llenar salas.

Alcance global y cifras clave

Bandsintown opera uno de los catálogos de música en vivo más completos del mundo, con más de 700.000 artistas registrados y 65.000 salas y promotores que publican alrededor de 2,3 millones de eventos al año. Su app y web para fans emplean IA para generar más de 400 millones de recomendaciones personalizadas mensuales, apoyadas en hábitos y preferencias. Además, la firma ha cerrado acuerdos con gigantes como Google, Spotify, Apple, Shazam y Bing, por lo que su distribución ya alcanza a miles de millones de usuarios.

El encaje con YouTube tiene lógica de producto y de negocio: el mayor escaparate global de vídeo suma contexto y utilidad al contenido musical; Bandsintown, por su parte, inyecta datos estructurados y listados fiables que pueden traducirse en entradas vendidas. Si la implementación mantiene la promesa de inmediatez, ver, descubrir, decidir y comprar en pocos toques, el directo saldrá reforzado. Y los artistas, desde los que llenan estadios hasta quienes empiezan en salas pequeñas, ganarán un aliado en el lugar exacto donde hoy se descubren canciones y se crean fandoms.