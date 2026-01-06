Corina Machado asegura que volverá a Venezuela «lo antes posible» tras la captura de Maduro

La opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha asegurado este martes que volverá a Venezuela «lo antes posible» tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero en Caracas. Machado, que permanece en el extranjero tras su salida a Noruega para la entrega del Nobel, ha subrayado que la transición «debe avanzar».

La opositora insiste en que la incursión estadounidense en Venezuela «pasará a la historia como el día en que se hizo justicia». «Es un hito», agrega, argumentando que «no sólo es enorme para el futuro del pueblo venezolano, sino también un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad humana». Tras estas palabras, Machado ha asegurado que volverá a Venezuela «lo antes posible».

Paralelamente, Machado ha querido dirigirse al presidente estadounidense, Donald Trump, y agradecerle por su «valiente misión» y su «determinación» para «desmantelar la América criminal y convertirla en un escudo protector».

Aunque María Corina no ha querido valorar la hoja de ruta esbozada por el inquilino de la Casa Blanca, sí ha dirigido su crítica a la recién nombrada presidenta encargada de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, quien ocupaba antes la vicepresidencia.

Si bien el presidente de Estados Unidos ha indicado en las últimas horas que Rodríguez está cooperando con Washington y que valora retirar las sanciones en su contra, Machado ha definido a Rodríguez como «una de las principales artífices de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico» y como «una aliada y enlace clave con Rusia, China e Irán».

«Ciertamente no es alguien en el que los líderes internacionales puedan confiar y realmente es rechazada por el pueblo venezolano», ha alegado, antes de asegurar que, en unas elecciones «libres y justas», la oposición venezolana ganaría «con más del 90% de los votos».

Machado pide una transición

María Corina Machado también ha insistido en que la caída del chavismo abriría la puerta a la «apertura de los mercados» a «inversiones extranjeras» y una «sociedad abierta» en la que rija el Estado de derecho, antes de resaltar que supondría además que el país sudamericano pasara a convertirse «en el principal aliado de Estados Unidos» en la región.

Por otra parte, ha criticado la decisión de las autoridades venezolanas de decretar el estado de conmoción exterior tras la operación estadounidense, una medida que incluye una orden de búsqueda y captura inmediata de cualquier persona que promocione o apoye el ataque de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra el país sudamericano.