Primera querella contra Zapatero por narcotráfico y blanqueo de capitales vinculados al régimen de Maduro

La asociación HazteOir ha presentado este lunes ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La acusación sostiene que el ex presidente del Gobierno ha colaborado con el régimen de Nicolás Maduro, acusado formalmente por Estados Unidos de dirigir el Cártel de los Soles, una red narcotraficante que habría movido aproximadamente 200 toneladas anuales de cocaína al año hacia Europa y Estados Unidos.

La querella solicita la apertura de diligencias previas e incluye medidas cautelarísimas contra Zapatero. Entre ellas, la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer ante el juzgado cada siete días.

El documento recoge la acusación formal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 26 de marzo de 2020 contra Nicolás Maduro por narcotráfico internacional, conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense y blanqueo de capitales. Estas investigaciones culminaron con la detención del mandatario venezolano el pasado 3 de enero de 2026 y su extracción del país para ser puesto a disposición de la jurisdicción federal del Distrito Sur de Nueva York.

Relación Zapatero-Maduro

La querella documenta numerosos encuentros entre Zapatero y Maduro desde 2016 hasta 2024. Las reuniones se han celebrado principalmente en el Palacio de Miraflores y en la residencia presidencial de La Casona en Caracas. Entre las fechas registradas figuran el 19 de mayo de 2016, el 7 de febrero de 2020 y el 3 de octubre de 2022, además de su presencia como observador electoral en los comicios de mayo de 2018 y julio de 2024.

El régimen venezolano ha reconocido públicamente a Zapatero como «mediador de confianza». En julio de 2025, Maduro publicó un vídeo en redes sociales expresando «su agradecimiento a Zapatero por su apoyo en gestiones como el intercambio de presos con Estados Unidos».

La acusación subraya la amistad personal del ex presidente español con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta venezolana. En conversaciones de WhatsApp filtradas a los medios, Zapatero se refería a ella como «su amiga» en comunicaciones con dirigentes políticos españoles.

Un patrimonio que se ha multiplicado

El aspecto más espinoso de la querella reside en el análisis patrimonial. Según consta en la Resolución de 11 de septiembre de 2012 publicada en el BOE, Zapatero declaró al cesar como presidente del Gobierno un patrimonio total de 130.562 euros. El valor catastral de sus bienes inmuebles ascendía entonces a apenas 15.955 euros.

Investigaciones periodísticas recientemente publicadas por revela que «el patrimonio inmobiliario del matrimonio y de sus hijas habría pasado de un valor aproximado de 38.000 euros en 2011 a superar los 3,7 millones de euros». El medio calcula que el valor agregado «podría aproximarse a los seis millones de euros» si se computan determinados inmuebles no formalmente titularizados por el ex presidente.

En enero de 2025, Zapatero vendió su vivienda en Aravaca y se trasladó a un chalet de dos millones de euros en Las Rozas. La nota simple registral de esta nueva vivienda aparece a nombre de una tercera persona, lo que la querella interpreta como «su voluntad de ocultar bienes para evitar su embargo».

Testimonios comprometedores

La querella incorpora declaraciones de tres testigos clave. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba declaró el 27 de febrero de 2020 al medio Las 2 orillas que Zapatero le confesó: «A todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por nuestro lado, nos llega por acá».

Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de los servicios de Inteligencia venezolana, confirmó ante la Audiencia Nacional que Zapatero poseía una mina de oro en Venezuela. En 2023 afirmó que el ex presidente «ingresaba beneficios de las acciones de empresas venezolanas que tenía a nombre de testaferros».

José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes actualmente en prisión preventiva, ha declarado en OKDIARIO que Zapatero lo presionó «insistentemente» para facilitar el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada a empresarios venezolanos. Ábalos aseguró que Zapatero ejerció «presiones insoportables» a través de intermediarios.

Koldo García, ex asesor de Ábalos, ha sido aún más contundente también en este periódico: «Zapatero se ha hecho millonario a costa de Venezuela», confirmó para señalar a continuación negocios relacionados con el petróleo, el oro y los recursos naturales.

La querella menciona una operación específica de diciembre de 2019 en la que la UCO interceptó conversaciones entre Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez sobre 104 barras de oro por valor de 68 millones de dólares. El documento señala que Zapatero «se vio con Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro cuando llegaron» las barras a Caracas.

HazteOir solicita que se libre comisión rogatoria internacional a las autoridades estadounidenses para obtener las pruebas del caso contra Maduro. También pide certificación patrimonial completa de Zapatero, investigación de la UDEF sobre sus cuentas bancarias e informe del SEPBLAC sobre operaciones sospechosas.

La Audiencia Nacional deberá decidir ahora si admite a trámite esta querella que, de prosperar, situaría en el banquillo al que fuera presidente del Gobierno de España durante siete años –menos de los que ya lleva Sánchez–. Una tesitura que, al margen de su viabilidad jurídica, dibuja un panorama político oscuro: un ex presidente acusado de haber convertido la diplomacia en un lucrativo modus operandi al servicio de una organización criminal internacional que ha intoxicado Europa con centenares de toneladas de cocaína.