Ayuso exige explicaciones a Zapatero por «blanquear» y «cooperar» con la dictadura de Maduro

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este lunes explicaciones a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, por «cooperar con la dictadura» de Nicolás Maduro y «blanquear el régimen» del narcodictador de Venezuela, capturado por Estados Unidos en una operación militar en la madrugada del 3 de enero.

«¿Qué más le tiene que pasar al pueblo de Venezuela para que le escuche alguien?», ha señalado Ayuso, quien ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez provoque que España haya «abandonado» a los venezolanos y a todo el continente hispanoamericano.

«Yo siento vergüenza como española», ha expresado Ayuso en una entrevista este lunes con Antena 3, en la que ha preguntado cómo Zapatero «no vio nada como observador internacional» en las elecciones venezolanas. «Aquí el único que se ha ido lucrando ha sido Zapatero y tantos otros que fueron a las elecciones a decir que no había nada y que eran impecables».

Asimismo, Díaz Ayuso ha pedido que el ex presidente socialista explique «de una santa vez» por qué ha «representado» al Gobierno de Maduro. «Y que haya permitido que China, Rusia e Irán, países que todos conocemos por cómo operan, los que se han lucrado con la vida de los venezolanos», ha añadido.

«España tiene una obligación histórica y moral con todo hispanoamérica. Si no entendemos que vamos 600 millones de personas en este barco y también incluimos a Iberoamérica», ha transmitido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

De nuevo en dirección a Zapatero, Ayuso ha asegurado que este «debería dar una rueda de prensa urgente» con sus explicaciones. La presidenta madrileña ha recordado además que el ex presidente «irá a comparecer al Senado, que el Partido Popular se lo va a pedir, para contar qué está haciendo, qué ha hecho, cómo no vio nada, de qué vivió y por qué ha estado siempre cooperando necesariamente con la dictadura y con este narcoestado».

Por último, Díaz Ayuso se ha preguntado por qué Zapatero «ha blanqueado al régimen» de Maduro en Venezuela, «por qué lo ha representado, por qué ha buscado siempre su legitimación, por qué ha estado llevando negocios» o «por qué ha abandonado al pueblo de Venezuela».

Ayuso y la operación de Trump

Isabel Díaz Ayuso se ha referido también a la operación militar de Estados Unidos, comandada por Donald Trump, para la captura de Nicolás Maduro. «Evidentemente no todo lo que hace EEUU convence», ha indicado la jefa del Ejecutivo madrileño, quien también afirma que Venezuela «estará mejor hoy que ayer y que antes de ayer» tras lo sucedido. «Y si se opera un proceso que garantice unas elecciones libres, nos van a faltar años en la historia para agradecer esta operación, porque lo otro ya lo conocimos y era más miseria», ha añadido.