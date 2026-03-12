La Premier se estampa en la ida de octavos de Champions: reciben tres goleadas y sólo dos de sus seis equipos empatan

La mejor liga del mundo. La que juega a un ritmo imparable y muy distinto al resto. La Premier League acapara los grandes elogios del mundo del fútbol gracias a unas plantillas forjadas a golpe de talonario, en muchas ocasiones por jugadores prácticamente desconocidos y, casi siempre, pagando cantidades muy por encima del valor real de los futbolistas. Así funciona la liga inglesa, que en esta ida de los octavos de final de la Champions League se ha dado un batacazo tremendo. Seis equipos tienen en esta ronda y ninguno de ellos ha ganado. Dos empates y cuatro derrotas es el balance, con tres de esos equipos cayendo goleados.

El único mérito recae en un Newcastle que es inferior al Barcelona y que logró rascar un empate en St. James’ Park. Un triunfo que se les escapó en el descuento, con un penalti sobre Dani Olmo que transformó Lamine Yamal. Fue el único partido que estuvieron cerca de llevarse los equipos de la Premier League en este primer asalto de la que ellos conocen como ronda de los 16.

Al empate de las urracas, se suma el de un Arsenal que llegaba como líder de la supuesta mejor competición del mundo y, también, como el mejor clasificado de la fase de liga de la Champions League, con un pleno de victorias. Amenazaban con resolver por la vía rápida su eliminatoria, pero nada más lejos de la realidad. El Bayer Leverkusen plantó cara, se puso por delante en el marcador y, al final, un penalti que inexplicablemente no anuló el VAR acabó regalando el empate a los de Arteta.

Es lo único positivo, aunque en el caso del Arsenal ni eso, de los equipos ingleses en una ida de los octavos de final de la máxima competición continental. El resto de equipos de la Premier terminaron hundiéndose ante sus rivales. Eso sí, todos ellos a domicilio.

La Premier, goleada en Champions

Vamos por partes. De todos los que han perdido en esta ida, el que más sencillo lo tiene para meterse en cuartos de final es el Liverpool. Los reds perdieron fuera de casa, en Estambul, ante un Galatasaray que viene de eliminar a la Juventus en el playoff y que, ahora, quiere hacer lo propio con el hexacampeón de Europa. Por el momento, un gol de Lemina dio la victoria al Galata, en un duelo en el que los de Arne Slot no fueron capaces de rascar algo positivo. Queda Anfield para arreglar lo que sería el segundo fracaso consecutivo en esta ronda de los ingleses.

Muy complicado lo tendrán Tottenham Hotspur, Chelsea y Manchester City. Los primeros cayeron goleados en el Metropolitano gracias a una serie de regalos inadmisibles siquiera para futbolistas profesionales, llevándose un 5-2 de lo más contundente ante el Atlético. El mismo resultado se llevó el otro equipo londinense, el Chelsea, en el Parque de los Príncipes ante el campeón, el PSG. Los de Luis Enrique dejaron casi resuelta la eliminatoria gracias a los goles de Vitinha y el doblete de Kvaratskhelia en el tramo final del partido.

Mención especial para el Manchester City. Llegaban los de Guardiola al Bernabéu ante un Real Madrid en cuadro y en crisis. Pero sucumbieron los citizens ante un estadio que entró en catarsis una vez más y que se convirtió en el manicomio de las grandes noches por obra y gracia de Fede Valverde, que marcó un hat-trick para hacer el 3-0.