Trump se harta de Sánchez: «No está cooperando, puede que corte todo el comercio con España»

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en esta ocasión, por su falta de ayuda en el operativo contra Irán. «No está cooperando, lo está haciendo realmente mal», ha dicho, y ha insistido en sus amenazas económicas: «Puede que corte todo el comercio con ellos», ha asegurado a algunos medios, en la Casa Blanca antes de tomar su helicóptero.

Ha recordado que el Gobierno español se ha negado a participar en las operaciones militares de EEUU e Israel en Irán, como prestar las bases en territorio español para los ataques.

Por esto mismo, el veterano senador Lindsey Graham, considerado uno de los aliados clave de Donald Trump, reclamó recientemente al mandatario que retire las bases de España por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a que estas instalaciones sean usadas en la ofensiva contra Irán.