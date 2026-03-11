Detenido por estafa el alcalde de Benamaurel (PSOE) cuando iba a comisaría a renovar el DNI

El alcalde de Benamaurel (Granada) y diputado provincial del PSOE, Juan Francisco Torregrosa, fue detenido el pasado jueves en el marco de una investigación judicial por una presunta trama de estafas a través de internet. El regidor quedó posteriormente en libertad provisional sin fianza tras declarar ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Elda (Alicante), que dirige las diligencias.

La detención se produjo cuando Torregrosa acudía a renovar su DNI en la comisaría de Policía de Baza (Granada). El alcalde tenía pendiente una citación judicial relacionada con una investigación sobre una página web que presuntamente vendía contenedores marítimos reciclados utilizando el nombre de una empresa vinculada a él.

Según explicó el propio regidor en una nota remitida a los medios, los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando comenzó a recibir llamadas de personas de distintos puntos de España que aseguraban haber sido estafadas a través de una sociedad en la que figura como administrador único. Se trata de la empresa Contenedor Subterráneo Sociedad Limitada, dedicada en su día al diseño y la publicidad y que, según Torregrosa, permanece sin actividad desde 2009.

De acuerdo con su versión, los autores de la estafa habrían aprovechado que la sociedad seguía registrada pero sin actividad para crear una página web de venta online de contenedores marítimos reciclados y utilizar su nombre y los datos de la empresa para cometer los fraudes.

Tras detectar esta situación, el alcalde presentó el 9 de mayo de 2024 una denuncia ante la Guardia Civil por una posible suplantación de identidad. La denuncia se produjo después de que varias víctimas se pusieran en contacto con él creyendo que la empresa estaba detrás de las operaciones.

Pese a ello, en los meses siguientes se han ido acumulando denuncias y citaciones judiciales en distintos puntos del país contra la sociedad y contra él como administrador único, en procedimientos abiertos en juzgados de lugares como Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Vera (Almería) o Alicante.

Según la información facilitada por el propio alcalde, en una de las diligencias abiertas en el juzgado de Vera quedaría identificado el nombre de la presunta estafadora, que también habría suplantado la identidad de otras personas utilizando diferentes cuentas bancarias.

Torregrosa ha solicitado ya el archivo de la causa al considerar que él mismo es perjudicado por el uso indebido de sus datos y del nombre de una empresa que llevaba años sin actividad.

«Es una situación que afronto con tranquilidad y con la voluntad de colaborar plenamente para esclarecer lo ocurrido en el menor plazo posible», ha señalado. El socialista sostiene que «unos desalmados» se han «dedicado a estafar por toda la geografía nacional» a través de una sociedad a su nombre, y confía en que «la investigación permita aclarar los hechos». «Por suerte, parece que pueden estar identificados y no siguen con su actividad. En todo caso, también está resultando un quebradero de cabeza y un goteo constante de denuncias que espero no afecten a mi honorabilidad como ciudadano», ha zanjado.

Reacciones del PP

Tras conocerse la detención, el PP de Granada ha reclamado explicaciones públicas al alcalde y diputado provincial. La portavoz adjunta del PP en la provincia, María Vera, señaló que la comparecencia anunciada por Torregrosa debe servir para ofrecer explicaciones «claras, sin medias tintas y con la máxima transparencia» a fin de «despejar la inquietud generada».

A su juicio, el socialista debe explicar «qué actividad desarrollaba, por qué no se procedió a su disolución en su momento y si continúa activa en la actualidad». Vera pide también que detalle qué vínculos mantenía con la empresa y cuál era su grado de responsabilidad en ella.

La dirigente popular considera que esta situación exige «actuar con absoluta transparencia» y, en la misma línea, ha solicitado al secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, que aclare si tenía conocimiento de estos hechos o si, «por el contrario, tampoco sabía nada de este caso».