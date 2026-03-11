Si se habla de desclasificar documentos, también habría que mirar hacia otros archivos que permanecen cerrados desde hace décadas. Entre ellos, los relacionados con la trayectoria de ETA y el papel de algunos de sus dirigentes más conocidos como Josu Ternera, Arnaldo Otegi, Mikel Antza o Iñaki de Rentería, señalados en distintos momentos como responsables y/o conocedores de numerosos asesinatos cometidos por ETA. Algunos documentos no se revelan debido a la presión de EH Bildu sobre el Gobierno y a la continuidad de este.

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, ha explicado a OKDIARIO que la Asociación se fundó en 2005 para «defender a las víctimas de la banda terrorista ETA en los tribunales de justicia». Principalmente porque hay una «inexistencia real» de justicia para casi la mitad de los atentados de ETA.

Según explica Portero, una de las principales consecuencias a las que se encuentran las víctimas de ETA décadas después de los atentados es el «olvido de la sociedad»: «Cuando no hay justicia, las heridas siguen abiertas. Hay 376 familias que no saben quién asesinó a su familiar».

Además, explica que muchas de las familias que no han encontrado justicia en los tribunales acuden a la asociación para resolver los asesinatos cometidos por ETA. Pero la cuestión de que haya 376 asesinatos de la banda terrorista sin resolver décadas después se debe principalmente a que EH Bildu es uno de los apoyos principales de Pedro Sánchez. Como dijo Sánchez: «¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso». Los independentistas vascos son el apoyo principal que sostiene a Sánchez en el Gobierno. Por esta razón, las investigaciones para resolver asesinatos de ETA se paralizan al llegar a la Fiscalía.

Debido al paso del tiempo, los asesinatos cometidos por la banda terrorista pueden quedar impunes. Hay que recordar que, pasados veinte años, los crímenes sin resolver prescriben. «Los asesinos juegan con esa baza del tiempo, huyen fuera de España y lo que intentan es que, una vez pasado el tiempo, venir a España y decir: «Hemos lavado nuestro expediente judicial y vivimos como marqueses’ Pues eso es lo que se está evitando, evitar que prescriban esos delitos», explica Daniel Portero a este periódico.

Portero ha destacado el caso del asesinato del concejal del Partido Popular por Ermua asesinado en julio de 1997, Miguel Ángel Blanco. Un caso concreto, en el que se acusa a jefes de ETA 25 años después de cometer el crimen: «Este caso ayuda mucho a las familias, porque existe la posibilidad de que los delitos no prescriban y se resuelvan».

El presidente de Dignidad y Justicia explica a este periódico que la resolución de los 376 crímenes de ETA sin resolver solo se podrá dar si hay «un cambio de Gobierno» y una «Fiscalía que impulse, colabore y empuje y no una que esté presionada por EH Bildu. «Presionan al PSOE y este a la Fiscalía para evitar la resolución».

A día de hoy, Arnaldo Otegi, Secretario General de EH Bildu, quien fuera líder de ETA y con crímenes a su espalda, está sentado en el Congreso de los Diputados. En su caso, ha sido encarcelado en dos ocasiones por pertenencia a la banda terrorista, pero nunca por los crímenes que planeó contra la sociedad española.

«Me río yo de lo de la desclasificación de los papeles del 23 F, a lo mejor hay que desclasificar también los papeles de ETA. Hay muchos documentos en los que aparecen Josu Ternera, Arnaldo Otegi y Mikel Antza, en donde se sabe que participaron y consintieron muchos asesinatos», explica Portero.

Y lamenta que no se desclasifiquen estos documentos porque «afecta a la negociación de EH Bildu con el Gobierno del PSOE».

Debido a la falta de acción de la Justicia española y en los últimos años en los que EH Bildu se encuentra en el Gobierno, a día de hoy, hay 35 asesinos de ETA escondidos fuera de España y que no han pagado por sus crímenes. En relación con esto. Portero explica a OKDIARIO que desde la Fundación Dignidad y Justicia han presentado una iniciativa ante la Audiencia Nacional y, aprovechando la caída del régimen de Nicolás Maduro, han solicitado la extradición de los 13 etarras refugiados en Venezuela. El texto lleva dos meses paralizado.

Portero: «Venezuela refugia etarras»

En Venezuela hay exactamente 13 personas que viven a ‘cuerpo de rey’. Además, el Gobierno venezolano los ha nacionalizado, lo cual va en contra de la Constitución venezolana. Es gravísimo que criminales con delitos de sangre sean nacionalizados y tengan una cédula de nacionalidad. Ahora que hay un cambio de régimen, es un momento ideal para que colaboren», explica Portero a OKDIARIO.

Hay que recordar que ETA, cuando anuncia en 2011 que va a desaparecer, se queda con dos flecos pendientes: los presos de ETA y los presos huidos. Dos flecos que ha resuelto a raíz del acuerdo que llega con el PSOE de Pedro Sánchez en 2018 tras la moción de censura al presidente del Gobierno de aquel entonces, Mariano Rajoy.

«Ese fleco es el último resorte que nos queda a las víctimas para demostrar de verdad que ETA sigue viva, a través de los huidos que tienen causas pendientes.» Por eso, cuando se dice que hay que olvidar a ETA, no se puede olvidar 376 asesinatos sin resolver, 35 etarras que siguen huidos», reivindica Daniel Portero.

Sobre la campaña de blanqueamiento de la banda terrorista estos últimos diez años, Daniel Portero recuerda a las nuevas generaciones que «ETA fue una organización terrorista que causó mucho daño a la sociedad española». Cambió los censos electorales en el País Vasco y en Navarra. Debido a ETA, Bildu, su brazo político, gobernará en las próximas elecciones en el País Vasco.»

Y añade: «Los muertos como mi padre [Luis Portero, fiscal general asesinado por ETA en octubre del año 2000] y tantísimas otras víctimas, no van a poder resucitar. Pero para mí, como víctima, me alegraría que la sociedad vasca fuera normal y pudiera elegir en libertad. Hoy no es, hoy no elige en libertad, no elige con un censo real, ni Navarra ni el País Vasco.