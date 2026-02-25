La etarra Aizpurua pide «desclasificar» muertes de terroristas con 379 asesinatos de ETA sin resolver

Mertxe Aizpurua, portavoz de la formación proetarra EH Bildu, ha protagonizado un momento de bronca en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados, después de pedir que se «desclasifiquen los secretos» de las muertes de varias personas en territorio vasco, entre ellas las de José Miguel Etxeberria, Naparra, perteneciente a ETA, mientras 379 asesinatos de la banda terrorista continúan sin resolver.

Aizpurua, que fue condenada en 1984 a un año de cárcel por apología del terrorismo, se ha dirigido a Pedro Sánchez con una pregunta parlamentaria en la que ha transmitido que en Bildu consideran «positiva» la decisión de desclasificar los documentos del 23F, pero que eso «no basta» porque «aún hoy siguen bajo secreto e impunidad sucesos y crímenes de importancia para la ciudadanía vasca».

La diputada de Bildu ha repasado sucesos como «el asesinato de cinco trabajadores en Gasteiz –Vitoria– del que ahora se cumplen 50 años», la muerte de Germán Rodríguez en San Fermín de 1978 o «las torturas y el asesinato de Mikel Zabalza».

Aizpurua también ha aprovechado, en último lugar, para mencionar «la desaparición sin esclarecer» de José Miguel Etxeberría, Naparra, quien, tal y como indica Covite, había formado parte de los comandos especiales de ETA político-militar, y después se integró en ETA militar, banda terrorista que finalmente abandonó para integrarse en los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), del que era líder destacado cuando desapareció.

«Dijo usted el lunes que la memoria no puede estar bajo llave y tiene toda la razón. Por eso le pedimos que desclasifique todos los documentos sobre todos estos casos que azotaron no sólo a las familias, sino a todo el pueblo vasco», le ha exigido la portavoz bilduetarra a Sánchez.

En la parte final de su intervención, la bancada del PP ha abucheado y reprobado a Aizpurua, cuando la diputada ha dicho que «las familias tienen derecho a saber la verdad» centrándose en lo mencionado con anterioridad, sin mencionar ninguno de los crímenes de ETA sin resolver, que ascienden a 379. «Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre», ha completado la portavoz separatista, volviendo a ser criticada.

El PP contesta a Aizpurua

El diputado del Partido Popular, Guillermo Mariscal, no ha dudado en responder a Mertxe Aizpurua tras la intervención de esta en el Congreso de los Diputados. Antes de dirigir su pregunta parlamentaria a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, el dirigente popular le ha dicho a la representante de Bildu que «lo que tiene que hacer» es «ayudar a esclarecer los 379 asesinatos de ETA».