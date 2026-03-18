Microsoft está estudiando la posibilidad de tomar acciones legales contra OpenAI y Amazon tras haber firmado un acuerdo de servicios en la nube de 50.000 millones de dólares, según han informado varios medios internacionales. La tecnológica fundada por Bill Gates tomó el control hace tiempo de la startup creadora de ChatGPT y cree que este pacto puede romper la exclusividad que mantiene con ella.

En 2023, Sant Altman, fundador de OpenAI, se fue de la desarrolladora de inteligencia artificial tras ser despedido de su propia startup. La gigante tecnológica Microsoft aprovechó la situación para captar al informático.

No obstante, la startup dio marcha atrás tras una carta de cerca del 90% de la plantilla. En ella, los trabajadores exigieron el regreso de Altman y amenazaron con seguir sus pasos y marcharse a la tecnológica que creó Bill Gates.

Tras ese desconcierto de idas y venidas, Microsoft llegó a entrar como «observador» en el consejo de OpenAI, creando un vínculo entre ambas entidades que perdura hasta hoy.

Sin embargo, en esta ocasión, la desarrolladora ha decidido firmar un acuerdo de 50.000 millones de dólares con Amazon, algo que ha podido interpretarse como una ruptura con la empresa de Bill Gates.

Microsoft contra OpenAI y Amazon

Según ha destapado este miércoles el Financial Times y ha informado la prensa internacional, la disputa gira en torno a si Amazon Web Services puede ofrecer el nuevo producto comercial de OpenAI, Frontier, sin violar un acuerdo de exclusividad entre Microsoft y OpenAI.

Y es que la gran tecnológica diseñadora de Windows ha pactado con OpenAI que todo el acceso a los modelos de inteligencia artificial que desarrolle se debe canalizar a través de la plataforma Azure.

Sin embargo, tras el nuevo acuerdo, Amazon y OpenAI han dejado caer que construirán un sistema que esquive dicho contrato con Microsoft, lo que ha provocado la indignación del gigante tecnológico y que se plantee llevar a cabo acciones legales.

Según lo destapado por Financial Times, las empresas se encuentran en estos momentos negociando para resolver este problema para tratar de evitar recurrir a la Justicia antes de que se lance Frontier.