Washington acusa a Alex Saab de usar bancos de EEUU para lavar dinero del chavismo

Alex Saab ha reaparecido ante un juez federal en Miami (Florida) y amenaza al chavismo: podría revelar secretos del entorno de Maduro. Alex Saab, empresario colombiano y uno de los hombres más cercanos al entorno de Nicolás Maduro, compareció este lunes ante un tribunal federal de Miami tras ser deportado a Estados Unidos para enfrentarse a nuevos cargos de corrupción y lavado de dinero.

La reaparición judicial del considerado durante años testaferro de Nicolás Maduro ha disparado las alarmas dentro del antiguo círculo de poder venezolano, ya que Saab podría colaborar con las autoridades estadounidenses y revelar información sensible sobre presuntas redes de sobornos, petróleo y corrupción del régimen.

La Fiscalía acusa a Alex Saab de lavar cientos de millones mediante sobornos y fondos del Estado venezolano. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Alex Saab, empresario colombiano y estrecho aliado del chavismo, de conspiración para lavar dinero procedente de una presunta trama de corrupción vinculada a programas estatales de Venezuela.

Finalmente, aquí tienen el rostro del mal, miren esa cara de miedo. Alex Saab ya está en los Estados Unidos bajo el control de la DEA. Este hombre hizo su fortuna vendiéndole comida vencida en cajas de cartón a la gente pobre de Venezuela. El último escalón de la moral humana. pic.twitter.com/7JmQ9STLzc — Agustín Antonetti (@agusantonetti) May 17, 2026

El cargo se apoya en las leyes federales estadounidenses contra el blanqueo de capitales, concretamente en las secciones 1956 y 1957 del Título 18 del Código Penal federal, utilizadas habitualmente en casos de crimen financiero internacional.

Sobornos, fraude y dinero público venezolano

Según la acusación, Saab habría participado en una red de sobornos relacionada con contratos públicos y programas controlados por el Estado venezolano.

La Fiscalía sostiene que la trama permitió mover cientos de millones de dólares procedentes presuntamente de fondos públicos venezolanos, utilizando mecanismos financieros diseñados para ocultar el verdadero origen del dinero.

Entre los delitos mencionados en la acusación aparecen fraude electrónico, sobornos a altos funcionarios y malversación de recursos estatales.

Operaciones investigadas en Florida

Las autoridades estadounidenses aseguran que parte de las operaciones financieras investigadas se realizaron en tres condados de Florida:

Palm Beach

Miami-Dade

Broward

Según los fiscales, las transacciones tenían como objetivo esconder quién controlaba realmente los fondos y de dónde procedían los recursos utilizados.

La pieza financiera del chavismo

Durante años, Saab fue señalado por Washington como uno de los principales operadores financieros del entorno de Nicolás Maduro y como una figura clave en redes de contratos públicos, petróleo y exportaciones venezolanas.

La nueva acusación refuerza la tesis de la Justicia estadounidense de que el empresario utilizó empresas pantalla, transferencias internacionales y estructuras opacas para mover dinero a través del sistema financiero internacional y estadounidense.

Se enfrenta a hasta 20 años de prisión

Alex Saab compareció este lunes ante un tribunal federal de Miami tras ser deportado desde Venezuela.

Si es condenado por conspiración para lavado de dinero, podría enfrentarse a una pena máxima de 20 años de prisión federal en Estados Unidos.

El gran temor del chavismo: que Saab hable

Uno de los aspectos más delicados del caso es la posibilidad de que Saab decida colaborar con la Justicia estadounidense.

Documentos judiciales revelados años atrás ya mostraron que el empresario trabajó como fuente confidencial de la DEA y entregó información sobre sobornos pagados a dirigentes venezolanos.

Las autoridades estadounidenses llegaron incluso a expresar preocupación por posibles represalias contra su familia en Venezuela si se conocía el alcance de su cooperación con agencias federales.

Ahora, con Maduro fuera del poder y procesado en Nueva York, Saab podría convertirse en una pieza clave para reconstruir el entramado financiero del chavismo y las presuntas operaciones ilícitas de antiguos altos cargos venezolanos.

De empresario protegido por Maduro a acusado en Miami

Saab fue durante años una figura intocable dentro del régimen venezolano. Washington lo señaló repetidamente como operador financiero del chavismo y presunto testaferro de Maduro.

En 2020 fue detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos, aunque terminó siendo liberado en 2023 como parte de un intercambio diplomático de presos durante la administración Biden.

Las nuevas acusaciones, sin embargo, son independientes de aquel acuerdo y reactivan uno de los casos de corrupción más sensibles vinculados al antiguo poder venezolano.

Miami, epicentro de un caso explosivo

La audiencia celebrada en Miami marca el inicio de una nueva batalla judicial que podría tener consecuencias políticas de gran alcance para antiguos dirigentes chavistas y empresarios vinculados al régimen.

Si Saab decide colaborar plenamente con la Justicia estadounidense, podría aportar información comprometedora sobre contratos públicos, redes de sobornos, exportaciones petroleras y movimientos financieros internacionales relacionados con el antiguo entorno de Maduro.