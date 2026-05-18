Un guardia muere en un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, según el líder de la mezquita

Al menos un guardia ha muerto en un tiroteo este lunes en el Centro Islámico de San Diego (California), según ha informado el responsable del propio centro religioso. La policía de San Diego ha acudido al espacio religioso tras recibir avisos de un tiroteo en las instalaciones de la mezquita, la mayor del condado, lo que ha provocado un amplio despliegue de seguridad en la zona y la petición a la población de evitar el área.

Despliegue policial y situación «activa»

Varios equipos SWAT y de emergencia han acudido al Centro Islámico. Las autoridades policiales han descrito la situación como «activa pero contenida», aunque por el momento no han confirmado oficialmente el número de víctimas ni han detallado las circunstancias exactas del suceso.

El complejo incluye la Escuela Al Rashid, que ofrece cursos de lengua árabe, estudios islámicos y el Corán. Imágenes aéreas han mostrado a más de una docena de niños cogidos de la mano saliendo del aparcamiento del centro, rodeado por numerosos vehículos policiales. La mezquita blanca se encuentra en un barrio residencial con casas, apartamentos y centros comerciales, además de restaurantes y mercados.

🚨 NOW: ACTIVE SHOOTER situation at Islamic Center in San Diego results in 2 dead, more injured, and someone spotted laying in a pool of blood, aerial view shows Absolutely horrifying. Police have rushed the scene. Pray for any victims 🙏🏻 h/t @RapidReport2025 pic.twitter.com/WjaEHWz0Ac — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 18, 2026

El presidente del Centro Islámico de San Diego, Ahmed Shabaik, ha indicado en un correo electrónico que al menos un guardia de seguridad habría muerto durante el tiroteo.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, ha señalado en redes sociales que estaba siguiendo de cerca la situación y pidió a la ciudadanía mantenerse alejada del área mientras continúan las investigaciones.

El tiroteo se ha producido en el Centro Islámico de San Diego, considerado el principal centro de culto musulmán del condado, donde se celebran oraciones diarias y actividades comunitarias. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo uno o varios atacantes implicados.

Investigación en curso

El caso sigue abierto y en desarrollo, con un fuerte dispositivo policial desplegado mientras se recaban pruebas y testimonios. Las autoridades han señalado que ofrecerán más información a medida que avance la investigación y se confirme el alcance real del incidente.