Trump anuncia que suspende un ataque planeado contra Irán a petición de sus aliados árabes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que pospone un ataque contra Irán planeado para el martes. Según el presidente, la suspensión llega después de que se lo pidieran sus aliados de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Aunque ha suspendido el ataque, el republicano ha asegurado que Estados Unidos está preparado para lanzar en cualquier momento «un ataque a gran escala» contra la República Islámica si no se llega a un acuerdo.

Trump no había hecho hasta ahora su intención de atacar a Irán el martes. Se trata de una agresión que habría puesto fin al alto el fuego vigente desde abril. Sin embargo, y según Trump, los líderes árabes le solicitaron posponer ese ataque, ya que «se están llevando a cabo negociaciones serias». En su opinión, gracias a ellas se podría alcanzar un acuerdo «muy aceptable para Estados Unidos».

«Basándome en mi respeto a los líderes mencionados, he instruido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que NO llevemos a cabo el ataque programado contra Irán mañana», declaró.

Sin embargo, Trump ha advertido que ha ordenado a los mandos militares a estar «preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable».

Negociaciones estancadas con Irán

Las negociaciones entre Washington y Teherán para llegar a un acuerdo de paz llevan semanas estancadas. El estrecho de Ormuz también sigue bloqueado, amenazando con provocar grandes consecuencias económicas.

La dictadura islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que ha presentado una contrapropuesta a través de los mediadores paquistaníes. Por el contrario, Trump ha amenzado con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por un alto el fuego, al asegurar que a Irán se le «acaba el tiempo».