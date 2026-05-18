Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura: «Lo mejor que aprendí después de los 40 años fue a decir que no»

El autor colombiano Gabriel García Márquez construyó mundos enteros con palabras. Con «Cien años de soledad» redefinió la literatura latinoamericana; con «El amor en los tiempos del cólera» exploró los bordes del deseo y la espera. Pero entre todas las lecciones que dejó, hay una que no tiene nada que ver con la ficción: tiene que ver con aprender a decir que no.

Aunque la influencia de la literatura sea inminente, esta pequeña filosofía de vida no pertenece a ninguna de sus novelas ni a ningún habitante de Macondo. Es una confesión personal, una de las pocas en las que García Márquez habló de sí mismo con la misma honestidad con la que escribía sobre los demás.

La enseñanza del Nobel: decir que no como aprendizaje de madurez

«Lo más importante que aprendí a hacer después de los cuarenta años fue a decir no cuando es no», afirmó el escritor colombiano en una de sus reflexiones más reproducidas.

Una frase que condensa algo que muchos tardan una vida entera en comprender: que negarse no es una forma de rechazo, sino de respeto hacia uno mismo.

Y es que en el contexto que nos compete en esta ocasión, el éxito trae consigo una carga bastante pesada. Porque claro, cuanto mayor es el reconocimiento, mayor es la presión para estar disponible, opinar, aparecer. García Márquez lo vivió durante años antes de encontrar la fórmula.

A los cuarenta, según sus propias palabras, empezó a distinguir entre lo que valía la pena y lo que no. Aprendió a negarse sin excusas y sin culpa, protegiendo aquello que consideraba más importante. Hablamos aquí de su trabajo, su tiempo, su energía creativa.

¿Por qué decir que no transforma la vida?

Esa convicción no era nueva. Los filósofos estoicos ya sostenían, hace más de dos milenios, que la libertad real empieza por distinguir entre lo que depende de uno y lo que no.

Por ejemplo, Epicteto insistía en que la atención es un recurso finito. En este sentido, dispersarla sin criterio equivale a perder el control sobre la propia vida. Entonces, entendiendo esto, decir que sí a todo no es generosidad. Es ausencia de prioridades.

La psicología contemporánea llega a conclusiones similares. Establecer límites personales reduce el estrés acumulado, previene el agotamiento emocional y refuerza la autoestima. Quien no logra negarse a peticiones que van en contra de sus propias necesidades termina acumulando resentimiento, fatiga y una sensación de pérdida de identidad que se instala de forma gradual.

La incapacidad de decir que no no surge, casi nunca, de la generosidad real. Surge del miedo a la desaprobación, a parecer egoísta, a quedar fuera.

Marco Aurelio, el filósofo estoico que gobernó Roma durante veinte años, ya lo resolvió a su manera: antes de actuar, hay que definir con claridad quién se quiere ser. Sin esa identidad bien asentada, cualquier petición puede parecer urgente.

El «no», entonces, no nace del capricho… Nace de saber qué se protege cuando se pronuncia.

¿Quién fue Gabriel García Márquez?

Nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pequeño municipio del Caribe colombiano, García Márquez creció al cuidado de sus abuelos maternos. Esa infancia entre relatos orales, supersticiones familiares y el calor húmedo del trópico se convertiría décadas después en el material de sus novelas.

Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, pero lo dejó para dedicarse al periodismo y la escritura. Comenzó en el diario bogotano El Espectador y nunca abandonó el oficio.

Su primera novela, «La hojarasca», apareció en 1955. Doce años después publicó «Cien años de soledad» (1967), la obra que lo proyectó a la fama mundial y que hasta hoy acumula más de 50 millones de ejemplares vendidos.

En 1982, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura por un estilo que mezclaba lo fantástico con lo cotidiano de una forma que nadie había explorado igual: el realismo mágico. Fue el cuarto latinoamericano en recibir ese galardón.

También fue guionista y consideraba el periodismo y la literatura dos caras de la misma vocación. Murió en Ciudad de México el 17 de abril de 2014, a los 87 años.