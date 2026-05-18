Alejandra Rubio toma una decisión drástica y confirma lo que nadie esperaba en medio de su embarazo

Alejandra Rubio ha dado un paso decisivo en su carrera profesional en un momento especialmente significativo. Embarazada de su segundo hijo y alejada de la televisión desde el pasado mes de marzo, la hija de Terelu Campos ha reaparecido públicamente en Madrid para presentar su primera novela, Si decido arriesgarme, en un acto celebrado en La Casa del Libro de la capital que ha generado mucha polémica.

La jornada, marcada por los nervios y la emoción, ha supuesto para la autora una especie de punto de inflexión. Alejandra ha reconocido abiertamente el impacto emocional del momento y la intensidad de las últimas horas previas al evento. «Lo primero, dar las gracias a Carlo. Con muchos nervios, estoy atacada, desde que me he levantado esta mañana me va el corazón a mil. Es un día muy importante para mí, así que la espera se me ha hecho eterna, pero ya ha llegado el día», ha empezado diciendo.

A su lado ha estado en todo momento Carlo Costanzia, con quien comparte este segundo embarazo y una relación que ha quedado también reflejada en gestos públicos de complicidad, incluido un beso apasionado durante la presentación.

La presencia de Carlo ha reforzado la imagen de unidad de la pareja en un momento clave, en el que ambos atraviesan cambios personales importantes mientras afrontan nuevos proyectos vitales.

Una decisión importante

La protagonista de nuestra noticia ha tomado la decisión de participar como firmante en la Feria del Libro de Madrid, un paso que consolida su incursión en el mundo literario tras la publicación de su primera novela.

La autora ha confirmado su presencia en este evento cultural tan importante, donde firmará ejemplares de su obra y tendrá contacto directo con los lectores, en un contexto que refuerza su apuesta por la escritura en un momento vital especialmente significativo.

Esta participación supone además un nuevo impulso a su carrera como escritora, alejándose temporalmente de su faceta televisiva para centrarse en sus verdaderas ilusiones.

La emoción de Alejandra Rubio

Durante el acto, la nieta de María Teresa Campos ha querido detenerse en el contenido de su primera obra literaria, una novela que marca su debut en el mundo editorial y que, según ha explicado, se aleja de cualquier relato autobiográfico directo. Si decido arriesgarme se adentra en una historia de amor contemporánea que, en palabras de su autora, busca despertar muchas emociones.

«Vais a encontrar una historia de amor que podría pasarle a cualquiera. Es muy real. No sé muy bien cómo contarlo sin hacer spoiler, pero habla de ese momento en el que crees que estás con la persona de tu vida y que vuestra relación será para siempre», ha adelantado Alejandra sobre la trama de su libro.

¿Es una obra autobiográfica?

Uno de los aspectos que más interés ha despertado entre los medios ha sido la posible conexión entre los personajes masculinos de la novela, Ulises y Carlos, y su entorno. No obstante, Alejandra ha querido desmarcarse de cualquier interpretación literal.

«Esta no es nuestra historia de amor. Está claro que hay cosas de cada uno, porque me he inspirado en la gente que me rodea, pero a nivel emocional más que nada. Sí que físico, Ulises tatuado, alto, pues puede dar a Carlo, pero me he centrado más en el plano emocional y en lo que siente cada personaje», ha aclarado.

La escritora también ha abordado con naturalidad los prejuicios que ha percibido desde su salto al mundo literario, especialmente procedente de su trayectoria previa en televisión. En este sentido, ha reconocido que era consciente de las críticas antes incluso de publicar su primera novela.

«Hay muchos prejuicios cuando una persona, sobre todo del ámbito televisivo, da un salto al mundo literario. Entonces, que se diga que yo no estoy capacitada o no he escrito esta novela, es algo que contaba con ello desde que me ofrecieron este proyecto, estoy curada de espanto. Poco puedo hacer con los prejuicios de los demás. Yo intento no tenerlos, pero tampoco puedo obligar a nadie a cambiar», ha sentenciado.

Las grandes ausentes

La ausencia de figuras familiares importantes como su madre, Terelu Campos, o su suegra, Mar Flores, también ha generado polémica. Alejandra le ha quitado importancia asegurando: «Ellos me apoyan, me quieren en casa, que es donde tiene que ser».

La publicación de Si decido arriesgarme supone así un punto de inflexión en la trayectoria de Alejandra Rubio, que combina su faceta pública con una etapa personal marcada por la maternidad y la búsqueda de nuevos retos profesionales.

La acogida del acto en Madrid y la expectación generada en torno a su debut literario confirman el interés mediático que sigue despertando su figura, a pesar de que hay gente que lleva mucho tiempo anunciando el fin de la saga Campos.