Un plan muy “bribón”: Victoria Federica sigue a la infanta Elena a Sangenjo antes del regreso de Juan Carlos I

La familia real nos ha regalado una nueva instantánea que se queda para la historia. Desde hace décadas, la infanta Elena ha sido una de las acompañantes más fieles de las jornadas de navegación de Juan Carlos I en Sanxenxo, pero toda afición termina pasando de generación en generación. Parece que la hija mayor del emérito ha transmitido esa pasión por el mar a Victoria Federica de Marichalar y Borbón, que ha decidido viajar a Galicia para acompañar a su madre y a su abuelo en una nueva escapada náutica.

Hace apenas unos días, coincidiendo con la festividad de San Isidro, veíamos cómo la infanta Elena disfrutaba de otra de sus grandes pasiones: los toros. Cuando hay una cita importante en Las Ventas, la hermana del rey Felipe VI nunca suele faltar y, en esta ocasión, lo hizo acompañada por alguien muy especial. Jorge de Habsburgo-Lorena, actual embajador de Hungría y viejo amigo de Elena de Borbón, reaparecía junto a ella dejando una imagen cargada de complicidad. No es ningún secreto que, antes de su matrimonio con Jaime de Marichalar, ambos mantuvieron una estrecha relación y, además, él era uno de los favoritos de la reina Sofía. Finalmente, la vida tomó otro rumbo, pero el vínculo entre ambos parece seguir muy vivo.

Mientras Jorge de Habsburgo asistía este fin de semana a la cita hípica celebrada en Madrid, la infanta Elena cambió de planes y decidió poner rumbo a Sanxenxo para reencontrarse con su padre. Hace apenas unos días saltaban las alarmas por el estado físico del emérito, después de que varias imágenes le mostraran bajando las escaleras del puerto gallego con visibles dificultades de movilidad. Los últimos años parecen haberle pasado factura a Juan Carlos I, que el próximo año cumplirá 89 años. Aun así, el exmonarca sigue encontrando refugio en Galicia, uno de los lugares donde más cómodo se siente desde su salida de España.

En esta ocasión, Victoria Federica también ha querido acompañar a su abuelo y lo ha hecho junto a Jorge Navalpotro, empresario de la noche madrileña y heredero de la conocida sala La Riviera, con quien mantiene una relación desde hace meses. La nieta de Juan Carlos I ya dejó clara hace tiempo su visión sobre las relaciones sentimentales. «Creo en el amor para toda la vida. Si quiero a una persona, intento que sea para siempre», confesaba hace algo más de un año en un pódcast. Eso sí, el emérito ya conocía perfectamente al joven empresario. De hecho, Victoria Federica ya le había integrado anteriormente en algunos planes familiares, como el pasado Domingo de Resurrección o incluso en celebraciones privadas relacionadas con el cumpleaños de Juan Carlos I.

Esta ha sido una de las últimas jornadas que el emérito ha pasado en Sanxenxo, uno de sus destinos favoritos desde hace años, puesto que ya ha puesto rumbo de vuelta a Abu Dabi. Eso sí, lo hace con fecha de regreso. Está previsto que vuelva a mediados de junio para disputar una nueva serie del Trofeo Xacobeo y continuar afinando el Bribón antes de la gran cita europea que tendrá lugar este verano en Suiza. Aunque, según apuntan personas de su entorno, el desgaste físico empieza a hacerse cada vez más evidente, especialmente a la hora de ponerse al frente del timón.