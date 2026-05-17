La cabeza de lista del PSOE por Granada se equivoca de mesa al votar y obliga a anular una papeleta de su urna

Un error en la asignación de la mesa electoral en Cuevas del Campo (Granada), donde debía votar la candidata del PSOE al Parlamento andaluz por Granada, Olga Manzano, ha llevado a la Junta Electoral de zona a ordenar la anulación, mediante sorteo, de uno de los votos depositados en la urna.

Según ha informado el PSOE, Manzano acudió este domingo a votar en la mesa en la que lo ha hecho habitualmente, situada en la Mesa 1 de la Casa de la Cultura del municipio. Tras depositar su papeleta con la autorización de los miembros de la mesa, estos advirtieron posteriormente que, en esta ocasión, debía haber votado en la Mesa 2.

Una vez comunicada la incidencia, la autoridad judicial competente resolvió que no se permitiera a la candidata volver a ejercer su derecho al voto y que, en su lugar, se anulara de forma aleatoria uno de los votos contenidos en la urna de la Mesa 1.

El PSOE ha presentado un recurso al considerar que este hecho no altera el resultado global del municipio y que existen mecanismos para dejar constancia de la incidencia sin necesidad de invalidar ningún voto. En este sentido, solicita que se recoja expresamente que Olga Manzano votó en la Mesa 1 de la Casa de la Cultura.

El coordinador de campaña del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha subrayado que Manzano actuó conforme al procedimiento habitual en el centro electoral y que la incidencia responde únicamente a una cuestión administrativa sobre la asignación de mesa, sin impacto en el resultado final. Asimismo, confía en que la reclamación sea estimada.