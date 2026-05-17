Ni el Retiro ni el Capricho: el increíble parque de Madrid donde se podrá ver al 100% el eclipse solar del 12 de agosto

Madrid ya se prepara para lo que va pasar el 12 de agosto de 2026 que no es otra cosa que el eclipse solar que de alguna manera ha provocado una fiebre con mucha gente alquilando casas y zonas para poder verlo bien en distintas partes de España. Quienes viven en la capital sin embargo, lo van a tener más fácil ya que el eclipse se podrá seguir sin problema y aunque se habla de zonas como el parque de el Retiro, lo cierto es que para muchos hay un parque de Madrid que es el mejor para ver bien el eclipse solar.

Cuando se habla de ver el eclipse en la capital, lo primero que se viene a la cabeza suelen ser los parques como el mencionado Retiro, o también la Casa de Campo o incluso El Capricho, pero lo cierto es que no son necesariamente los mejores sitios esta vez. De hecho, quienes están más metidos en el mundo de la astronomía señalan otro lugar menos evidente pero que es mucho más práctico y que no es otro que el Parque Juan Carlos I, en la zona de IFEMA, con grandes espacios abiertos y menos obstáculos alrededor. Esto es importante ya que hay que tener en cuenta que el momento más espectacular del eclipse coincidirá con el atardecer, cuando el Sol esté ya muy bajo hacia el oeste. Eso obliga a elegir bien el sitio, porque cualquier edificio, árbol alto o desnivel puede arruinar la vista justo en el instante clave. Por eso, más que un parque bonito, lo que se necesita es un espacio amplio, despejado y sin barreras, y en ese punto el Juan Carlos I juega con ventaja frente a otros lugares más céntricos.

El mejor parque de Madrid para ver el eclipse de sol

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 cruzará España de oeste a este y será visible como total en parte del norte peninsular. En Madrid capital el fenómeno rozará prácticamente el 100 %, convirtiéndose en uno de los mejores espectáculos astronómicos vistos en décadas.

Aunque algunas zonas del norte de la Comunidad de Madrid sí entrarán dentro de la franja de totalidad absoluta, la capital se quedará muy cerca de vivir esa oscuridad completa. Aun así, el oscurecimiento será tan elevado que el cielo cambiará totalmente de aspecto durante unos minutos. El problema es que el eclipse coincidirá con la puesta de Sol. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, el momento clave llegará alrededor de las 20:32 horas, cuando el Sol estará muy bajo en el horizonte.

Por eso muchos parques céntricos no serán tan cómodos como parecen. En lugares como El Retiro o algunas zonas urbanas del centro, los edificios altos, las copas de los árboles o incluso la contaminación visual pueden dificultar la observación. En cambio, el Parque Juan Carlos I ofrece enormes explanadas abiertas, lagos artificiales y amplias zonas despejadas orientadas hacia el oeste, justo donde se producirá el eclipse al caer la tarde. Además, al estar situado en una zona más abierta del noreste de Madrid, tiene menos barreras visuales que otros parques históricos de la ciudad.

Un parque enorme y perfecto para eventos astronómicos

El Parque Juan Carlos I lleva años siendo uno de los espacios favoritos para actividades al aire libre, fotografía de cielos y observación astronómica amateur. Sus dimensiones ayudan mucho. Tiene más de 160 hectáreas y numerosos espacios donde sentarse o tumbarse sin aglomeraciones excesivas.

Además, otra ventaja importante es el acceso. Se puede llegar fácilmente en Metro, autobús o coche, algo que probablemente será clave ese día porque se espera una enorme afluencia de personas en muchos puntos de observación de Madrid y otras ciudades españolas.

No es casualidad que varios expertos estén recomendando grandes parques abiertos y zonas despejadas para seguir el eclipse. Algunos artículos especializados ya señalan que la visibilidad dependerá muchísimo de tener un horizonte limpio hacia el oeste. Precisamente por eso el Insitituto Geográfico Nacional, IGN, ha lanzado un visualizador interactivo para comprobar cómo se verá el eclipse desde cada punto de España y qué zonas tendrán mejores condiciones de observación. Desde Madrid, el fenómeno será espectacular, aunque las mejores cifras de totalidad estarán algo más al norte de la región.

A qué hora será el eclipse solar en Madrid

Aunque todavía queda más de un año, ya se conocen los horarios aproximados del fenómeno astronómico. En la Comunidad de Madrid, el eclipse comenzará sobre las 19:30 horas y alcanzará su máximo alrededor de las 20:32, justo antes del atardecer.

Los expertos recomiendan acudir con tiempo suficiente porque muchos parques y miradores podrían llenarse horas antes. También aconsejan revisar previamente el lugar elegido para comprobar que no haya obstáculos visuales hacia el oeste, algo que se puede ensayar incluso meses antes observando la posición del Sol al atardecer.

Cómo ver el eclipse de forma segura

Una de las advertencias más repetidas por astrónomos y autoridades es que nunca debe mirarse directamente al Sol sin protección homologada, incluso aunque esté parcialmente cubierto. Las únicas gafas válidas son las certificadas con la norma EN ISO 12312-2. Tampoco sirven gafas de sol normales, radiografías antiguas ni filtros caseros.

Además, prismáticos, cámaras o telescopios necesitan filtros solares específicos. Utilizarlos sin protección adecuada puede provocar lesiones graves en la retina en apenas unos segundos.

La Comunidad de Madrid ya ha confirmado que repartirá gafas especiales en distintos puntos de observación y eventos organizados para el eclipse.