Conoce qué día es, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Barcelona - Betis de la Liga El Barcelona - Betis de la jornada 37 de la Liga se disputará en el Camp Nou Ni Barcelona ni Real Betis tienen en juego algo en este partido de la jornada 37 de la Liga

El Camp Nou está preparado para acoger un auténtico partidazo en esta jornada 37 de la Liga, aunque la pena para los espectadores es que no hay nada en juego. Y es que el Barcelona ya es campeón y el Real Betis ya ha certificado su billete para la próxima edición de la Champions League. Pese a ello, son dos equipos históricos de nuestro país que intentarán ofrecer un gran espectáculo sobre el terreno de juego. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en este choque.

Horario del Barcelona – Betis: a qué hora empieza el partido de la Liga

El Barcelona recibe al Real Betis en el Camp Nou para jugar el partido que corresponde a la jornada 37 de la Liga. El cuadro azulgrana que dirige Hansi Flick llega a este choque tras haber perdido ante el Alavés en Mendizorroza hace unos días, despidiéndose del reto de conseguir terminar el curso con los 100 puntos en su casillero. Por su parte, el conjunto verdiblanco ya se ha clasificado matemáticamente para la Champions League y se ha asegurado la quinta plaza, por lo que este duelo es de mero trámite para ambos.

Cuándo es el partido de la Liga Barcelona – Betis

La Liga programó este partidazo Barcelona – Betis de la jornada 37 del campeonato liguero de nuestro país para este domingo 17 de mayo. La patronal que dirige Javier Tebas ha fijado el inicio de este clásico del fútbol español entre culés y verdiblancos para las 21:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Es el único de los choques que no está en el horario unificado porque no hay absolutamente nada en juego para ninguno de los dos equipos.

Dónde ver en directo gratis el Barcelona vs Betis: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ y Dazn son los dos medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva los diferentes partidos que se disputen en nuestro país en el campeonato liguero. Este Barcelona – Betis correspondiente a la jornada 37 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga. Este canal forma parte de esta plataforma de pago a la que habrá que estar suscrito para disfrutar de lo que suceda en el Camp Nou, ya que el choque no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos los hinchas del conjunto culé, del cuadro de Heliópolis y los amantes del fútbol español en general también van a tener la vía de ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Betis de la jornada 37 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos de uso cotidiano como pueden ser tablets, smarts TVs o teléfonos móviles. Eso sí, los clientes de este operador tienen la opción de acceder a la página web de este medio con un ordenador y así no perderse nada de lo que suceda en el Camp Nou.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee a la previa este partido de la jornada 37 de la Liga y también del resto de encuentros de esta fecha que se juega en horario unificado. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Betis desde una hora y media antes del arranque y una vez se oiga el pitido final publicaremos la crónica. También compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen por parte de los protagonistas desde el Camp Nou.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Betis

También hay que destacar que los aficionados de estos dos clubes históricos de nuestro campeonato que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este choque de la jornada 37 de la Liga deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el Barcelona – Betis. Emisoras como Radio Marca, Onda Cero, RNE, Cope o la Ser conectarán con el Camp Nou para contar lo que suceda en este partidazo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Betis?

El Camp Nou, que se encuentra en el barrio catalán de Les Corts, será el estadio donde se celebrará el Barcelona – Betis que corresponde a la jornada 37 de la Liga. Este recinto deportivo se inauguró en 1957 y en estos últimos años ha sufrido una reforma que todavía no ha acabado. Es por ello que ahora mismo sólo pueden acceder a su interior algo más de 60.000 aficionados y se espera que este domingo, a pesar de no haber nada en juego, haya una gran entrada para despedirse del equipo hasta el próximo curso.

El Comité Técnico de Árbitros, estamento de la RFEF, ha designado al colegiado Cuadra Fernández para que imparta justicia en este duelo entre el Barcelona y Betis que cayó en la jornada 37 de la Liga. A los mandos del VAR actuará Caparrós Hernández, que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego del Camp Nou para, si lo considera necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor a revisar la acción dudosa en cuestión.