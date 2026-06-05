El pasado jueves 4 de junio, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2026, en la que íbamos a ser testigos de una nueva expulsión. De hecho, era una de las más complicadas de la edición, puesto que, tras la salvación el pasado martes de Aratz, dos grandes amigas se jugaban su continuidad en el reality que se desarrolla en Honduras. Antes de conocer el resultado de las votaciones, Maica se emocionó al pensar en que podía ser la expulsada: «No quiero quedarme a las puertas, aunque no lo viviría como un fracaso porque he llegado a ser una persona que no me imaginaba». Claudia, por su parte, confesaba sentirse muy nerviosa y con sentimientos encontrados: «Siento mucha pena si me voy o me quedo por tener que separarnos». En un momento dado, revivieron cómo ha sido su amistad en Honduras. Entre lágrimas, fueron protagonistas de una preciosa despedida.

Todo ello hasta que, finalmente, conocieron el veredicto de la audiencia. «Los espectadores de Supervivientes han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que la concursante salvada sea…», comenzó diciendo Jorge Javier Vázquez. Segundos más tarde, dio el nombre de Maica. Por lo tanto, Claudia se convertía en la nueva expulsada. Como era de esperar, ambas se fundieron en un abrazo. «No sientas nada, Maica ganadora. ¡Disfruta!», alcanzó a decir la ex participante de la novena edición de La isla de las tentaciones. Acto seguido, la salvada se dirigió a los espectadores: «Gracias a todo el mundo que me ha apoyado. Voy a dar el máximo hasta que queráis». Como no podía ser de otra forma, María Lamela quiso tener unas palabras hacia Claudia Chacón: «Has sido la mujer más salvada de la historia de Supervivientes», le recordó.

Maica, por su parte, quiso dedicar unas palabras a la que ha sido su gran apoyo durante todo el concurso: «Lo que te he dicho todos los días, que no te frustres, que la gente vea la Claudia que eres conmigo, que yo sé que en el momento en el que la conozcan la van a adorar», expresó la salvada de la noche.

La mallorquina se mostró agradecida: «Has hecho cosas que ni imaginabas, has roto todos los clichés de todas esas niñas que pensábamos que no podemos ni sabemos hacer. Has demostrado que se puede». Acto seguido, fue mucho más allá: «Yo me voy, pero mi amiga gana. Hazte líder para que no te puedan nominar. Disfruta, gana, sé tú».

El emotivo mensaje de Jorge Javier Vázquez a Claudia tras su expulsión: «Has sido ese clavo al que me podía agarrar»

El presentador de Supervivientes 2026 no tuvo reparos a la hora de saltarse el guion para dirigirse a la expulsada: «Tengo que ser honesto conmigo mismo y no puedo callármelo. Eres agotadora, eres excesiva, te pierden las formas muchísimas veces, pero tengo que decirte: ‘Bendita Claudia, gracias por estar en esta edición’».

Y añadió: «Tenemos que ser sinceros, que en esta edición ha habido mucha gente que ha querido abandonar el concurso y esto no es Supervivientes. Hemos tenido que lidiar en muchas ocasiones con la falta de ganas de estar ahí de los concursantes. Tenemos que advertirlo para los próximos concursantes, que la gente sepa lo que es el concurso, es durísimo: Por favor, aceptad únicamente si os veis capaces de vivir esta aventura; si no, por favor, no aceptéis».

Lejos de que todo quede ahí, el presentador fue más allá: «En muchas ocasiones me ha sido complicadísimo sacar adelante la palapa; ahora ya no, ha habido demasiada inacción y no participar, y tú siempre has sido ese clavo al que me podía agarrar para sacar mi parte de la palapa. Has sido villana y gracias a ti tus compañeros en esos momentos han brillado. Por mi parte, todo mi reconocimiento, muchísimas gracias».