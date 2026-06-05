Se confirma la fecha de la gran final de ‘Supervivientes 2026’: todos los detalles

La pasada noche del 4 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes 2026. El popular formato se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Así pues, tras meses de aventuras, por fin, Jorge Javier Vázquez ha anunciado que el reality se encuentra en su recta final. Pero, eso no ha sido todo, el presentador ya ha dado las fechas oficiales para el desenlace del formato. Y es que, queda menos de lo que esperábamos.

En el programa de anoche, el público pudo conocer el nombre de la nueva expulsada de la edición. Y es que, Claudia Chacón y Maica Benedicto, las grandes amigas, se han tenido que poner en manos de la audiencia. Una situación muy complicada, pues con la expulsión de una, la otra se quedaría sin su mayor pilar en la isla. Pero, con un 64,1% frente a un 35,9%, la concursante salvada fue Maica Benedicto. Por lo tanto, y para sorpresa de todos, la expulsada de la semana ha sido Claudia Chacón. Lejos de quedar aquí, la audiencia también pudo ver todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas, que no ha sido poco. Todo ello sumado a la videollamada de Ivonne Reyes tras su operación.

¿Cuándo se emite la gran final de ‘Supervivientes 2026’?

Con el objetivo de ir ajustando el calendario, el programa presentó a la audiencia las fechas claves de cara a las próximas semanas. Y es que, con tan pocos concursantes en Honduras, ya se empezaba a dejar caer que la final está muy próxima. El desenlace de una aventura que tendrá lugar en tan solo siete días. ¡Toma nota!

Domingo, 7 de junio de 2026: Mediante Conexión Honduras, los espectadores del programa podrán ver la última expulsión del reality.

de 2026: Mediante Conexión Honduras, los espectadores del programa podrán ver la Martes, 9 de junio de 2026: La gran semifinal del formato comenzará a partir de las 23:00h (hora antes en las Islas Canarias).

de 2026: La del formato comenzará a partir de las 23:00h (hora antes en las Islas Canarias). Jueves, 11 de junio de 2026: Tendrá lugar la gran final de Supervivientes 2026. Un encuentro que comenzará a partir de las 21:45h (hora antes en las islas Canarias), en Telecinco.

¿Quiénes son los nominados esta semana en ‘Supervivientes 2026’?

Estar nominado a estas alturas del concurso no es plato de buen gusto para nadie, pero así son las normas. De esta manera, como cada jueves, los supervivientes tuvieron la oportunidad de jugar sus mejores cartas. Y es que, ya no hay amistades de por medio. El objetivo es ganar.

Las primeras nominaciones a la cara han tenido lugar en la gala de este pasado 4 de junio. De esta manera, tras una votación general en contra de Maica, la joven ha salido nominada. Por su parte, ella ha votado a Aratz. Una situación que dejaba en la palestra a Maica y Aratz como nominados del grupo. Lejos de quedar aquí, Alvar, como líder, nominó de manera directa a Alba. «La competidora más fuerte es Alba. Soto, te honra estar aquí y no te quiero nominar. Nomino a Alba», dijo. Por lo tanto, el nombre del siguiente expulsado queda entre Alba, Maica y Aratz.