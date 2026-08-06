‘Mi vida con los chicos Walter’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 3 de la serie de Netflix?

En el 2023, la plataforma de Netflix tenía como objetivo lanzar una producción de drama adolescente que conquistase a todos desde el primer capítulo, y vaya si lo hizo. Mi vida con los chicos Walter, basada en la novela homónima de Ali Novak, aterrizó de manera oficial y el recibimiento por parte de los suscriptores no pudo ser mejor. De esta manera, en una primera toma de contacto, se pudo conocer la historia de Jackie. La joven, lamentablemente, pierde a su familia en un accidente de coche. Una tragedia que la deja sola en el mundo, pero será la mejor amiga de su madre la que la acoja en su hogar.

La protagonista tiene que cambiar su rutinario estilo de vida en la ciudad por un pequeño rancho en Silver Falls, Colorado. Y es que, es así que comienza a vivir con los Walter. Pues, su ahora tutora legal tiene ocho hijos. Esta primera temporada de Mi vida con los chicos Walter fue un éxito absoluto, motivo que provocó que Netflix renovara la producción por una segunda temporada. De esta manera, en agosto de 2025, la ficción regresó y lo hizo con 10 nuevos episodios. Pero no sería el final. Oficialmente, a partir de este jueves, 6 de agosto, los suscriptores de la plataforma de streaming ya tienen la oportunidad de volver a ver a Jackie, Cole, Alex y al resto de personajes. Nuevas aventuras y conflictos que prometen no dejar indiferente a nadie en esta tercera temporada.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 3 de ‘Mi vida con los chicos Walter’?

Como es evidente, para poder disfrutar de la temporada 3 de Mi vida con los chicos Walter es necesario estar suscrito a alguno de los planes de pago que ofrece Netflix. Así pues, el suscriptor podrá disfrutar de todos los episodios del tirón. Pues, la primera y segunda temporada han estado compuestas por 10 entregas cada una. Una serie de episodios que presentan una duración que oscila de los 45 a los 50 minutos.

En la tercera temporada no va a suceder menos. La producción mantiene el mismo patrón. Por lo tanto, la audiencia tiene la oportunidad de ver 10 nuevos episodios que prometen no dejar indiferente a nadie. Realizamos un repaso de cómo se presenta cada capítulo.