Palma alcanza la tasa de paro más baja de los últimos 20 años: pleno empleo con un 3,73% de desempleados

Palma alcanza la tasa de paro más baja de los últimos 20 años: pleno empleo en términos macroeconómicos (entre el 3 y el 5%) con un 3,73% de desempleados.

En julio, Palma contabilizó 11.909 personas en situación de desempleo, de las cuales 6.885 son mujeres y 5.024 hombres. El número de mujeres en paro del mes de julio es la cifra más baja registrada en este mes de los últimos 20 años.

En términos interanuales, el paro disminuyó entre las mujeres (-2,06%) y entre los mayores de 45 años (-5,16%), mientras que entre los jóvenes se registró un incremento del 4,12%.

Por sectores de actividad, las reducciones más significativas del paro durante el mes de julio se produjeron en la agricultura, con un bajón del 14,63%, y en el comercio, con un descenso del 11,30%.

En cuanto a las ocupaciones, entre las mujeres las disminuciones más destacadas del paro se registraron entre las recepcionistas, con 99 personas en paro (-4,81%), y las peluqueras, con 104 personas (-2,80%). Entre los hombres, las ocupaciones que mostraron una evolución más favorable fueron las de repositorio y conductor, con un incremento del paro limitado al 1,80% en ambos casos.

En cuanto a las actividades económicas, la reducción más intensa del paro entre las mujeres se dio en las actividades sanitarias, con 215 personas en paro y una disminución del 3,59%, mientras que entre los hombres destacó el sector de los servicios de alojamiento, con 129 personas en paro y un descenso del 3,01%.

El sector con mayor contratación en julio ha sido Hotelería, con 4.225 contratos, seguido de Comercio con 2.742.

En cuanto a las ocupaciones con mayores contrataciones, entre las mujeres destacan las camareras, con 1.253 contrataciones, y las limpiadoras, con 1.213. En el caso de los hombres, las ocupaciones con más incorporaciones fueron las de camarero, con 1.200 contratos, y vendedor, con 456.

Por actividades económicas, las mujeres fueron contratadas principalmente en el comercio, con 1.393 contratos, y en los servicios de comidas y bebidas, con 1.311. Entre los hombres, la actividad con mayores contrataciones ha sido también la de los servicios de comidas y bebidas, con 1.440 contratos, seguida del comercio al por menor, con 733.

Además, Palma registró en junio un total de 292.303 personas afiliadas a la Seguridad Social, lo que representa el 42,85% del total de afiliaciones de las Islas Baleares.

En comparación con mayo, la afiliación experimentó un aumento del 1,09%. En términos interanuales, el número de personas afiliadas creció un 3,43% respecto a junio de 2025.