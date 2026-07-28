El Gobierno ha puesto el foco en el récord histórico de ocupación alcanzado en el segundo trimestre, con 22,78 millones de trabajadores, y en la caída del paro en 213.300 personas. Sin embargo, la Encuesta de Población Activa (EPA) también deja varios datos menos favorables.

España continúa con cerca de 2,5 millones de personas en paro, manteniendo una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión Europea (9,87%). Además, el descenso del desempleo es el más reducido para un segundo trimestre desde 2021.

Lejos del discurso triunfalista del Gobierno conviene analizar de dónde viene el aumento de esas cifras. Principalmente se concentran en servicios y en un trimestre tradicionalmente fuerte por el turismo, por lo que pasada esta temporada es posible que el dato vuelva a desinflarse.

Impulso del sector turismo

El empleo que se crea está impulsado por el sector privado. En el último año hay 571.900 asalariados con contrato indefinido más, y la tasa de temporalidad se sitúa en el 15%, un nivel que desciende al 12,3% en el sector privado.

Tras el descenso del paro, la tasa de desempleo cayó 0,96 puntos porcentuales, hasta el 9,87%, su valor más bajo en la serie histórica desde 2008.

Por su parte, la tasa de actividad se incrementó en 0,4 puntos porcentuales hasta el 59,29%, tras incrementarse el número de activos en 272.700 entre abril y junio (+1,09%), hasta alcanzar un máximo de 25.274.300 personas.

Según el INE, el número de asalariados aumentó en el segundo trimestre en 529.200 personas (+2,78%), concentrándose la mayor parte del incremento del empleo en el trabajo con contrato indefinido (+386.900), frente a un aumento de los asalariados con contrato temporal de 142.300 (+5,06%), hasta los 2.956.100 millones de personas