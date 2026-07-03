Empleo precario: casi 80.000 trabajadores se han apuntado al paro en junio para encontrar un puesto mejor

Casi 80.000 personas que tienen un empleo se apuntaron al paro en junio en busca de un puesto de trabajo mejor. La cifra total supera los 1,24 millones de trabajadores, lo que supone casi 40.000 más que en junio del año pasado, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo. Más de 2.650 trabajadores se han apuntado al paro cada día el mes pasado en busca de algo mejor o de un segundo empleo.

El número de ocupados que buscan un empleo mejor este junio es también superior a junio de 2024, cuando había 1,13 millones de trabajadores en busca de un empleo mejor, y que en 2023, 2022 y 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa -841.000 empleados-. En junio de 2012, posiblemente el peor año para el empleo en la anterior crisis económica, había 987.785 ocupados apuntados al paro.

Se trata de personas que tienen un empleo precario, temporal o mal pagado, que buscan mejorar o un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes. Los expertos explican que en parte se debe a que entienden que el mercado laboral está mejor y pueden encontrar un empleo mejor, pero en el fondo significa que hay mucha gente con un empleo precario que busca algo mejor pagado o más estable.

«Todos los meses hay que recordar el falso récord del empleo: dopar afiliaciones con contratos basura y pluriempleo mientras la tasa de actividad sigue estancada», ha dicho en un mensaje en sus redes el economista Daniel Lacalle.

«Cuanto más pluriempleo y más contratos cerilla, más récord pueden vender. Se inflan las cifras con afiliaciones sin apenas remuneración y con altas de inmigrantes en empleos precarios, mientras la tasa de actividad permanece estancada desde 2018 porque la población en edad de trabajar crece mucho más que las afiliaciones reales», ha insistido.

«Hay una excesiva parcialidad no deseada en la contratación, lo que implica salarios bajos y búsqueda de otro empleo, el pluriempleo», explica José Luis Fernández, jefe del Gabinete de Estudios de USO.

Fernández destaca que en junio se han realizado más contratos indefinidos que personas los han suscrito: 36.011 de ellas han sido objeto de más de un contrato indefinido. Son contratos que están implementado el pluriempleo y tienen que ver con el incremento de la contratación a tiempo parcial, o bien, con rescisiones de contratos y realización de una nueva contratación. «La rotación en el empleo ha llegado a la contratación indefinida, que está dejando de ser sinónimo de tener y mantener un empleo estable», subraya.

En junio, el número de contratos temporales ha sido de algo más del 58% del total. Dentro de los contratos indefinidos, el 39% han sido a jornada completa, algo mejor que en junio de 2025, pero tres puntos por debajo de junio de 2024 y cuatro puntos peor que en junio de 2023.

El paro se ha reducido en junio en algo más de 28.000 personas, lo que supone el peor mes de junio desde 2008, a excepción de 2020, año de la pandemia. Las afiliaciones a la Seguridad Social se han disparado gracias sobre todo a la incorporación de los extranjeros por la regularización masiva aprobada por el Gobierno, que han concentrado dos tercios del incremento. La Seguridad Social ha ganado algo más de 128.500 afiliados en junio, quedando en 22,4 millones en total.