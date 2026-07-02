La regularización marca el empleo en España: en junio hubo más afiliaciones de extranjeros que de españoles

El paro cae en 28.739 personas en junio, en concreto, la regularización de inmigrantes acelera el empleo en junio a tasas no vistas desde el fin de la pandemia. De esta forma, el mes pasado se ganaron más empleos de extranjeros que de españoles.

En total, la afiliación media crece en 128.533 en términos mensuales y en 605.244 en términos anuales, marcando nuevos máximos históricos.

Por su parte, los extranjeros concentraron dos de cada tres puestos de trabajo creados en junio al ganar 86.630 cotizantes respecto al mes anterior, un 2,6% más, hasta alcanzar un nuevo máximo de 3.446.178 ocupados. Son 350.163 afiliados más que hace un año y representan el 15,3% del total de cotizantes.

Impulso del sector servicios

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída de junio, el número total de desempleados se situó en 2.291.982 personas, bajando de la cota de los 2,3 millones de parados por primera vez desde enero de 2008, ha subrayado el Ministerio.

El descenso del desempleo en junio es el peor desde 2020

Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de junio desde 2020, cuando el desempleo subió en 5.107 personas en plena crisis del Covid. Excluyendo ese año y la subida en más de 36.800 parados de junio de 2008, cuando España estaba inmersa en la crisis financiera, el de junio de este año ha sido el menor descenso del desempleo en este mes desde 2007, cuando disminuyó en 7.362 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en junio en 29 ocasiones y ha subido en dos (en 2020, con el Covid, y en 2008, con la crisis financiera). El mayor descenso fue el de junio de 2021, cuando disminuyó en 166.911 parados. En junio del año pasado bajó en 48.920 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó ligeramente en junio. Lo hizo en 185 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 113.981 personas, lo que supone un 4,7% menos, con un retroceso del paro femenino de 72.575 mujeres (-5%) y una caída del desempleo masculino de 41.406 varones (-4,4%).

Por sectores

Por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 28.498 desempleados menos (-1,7%), seguido de la industria (-2.829 desempleados, -1,6%); la construcción, que restó 1.326 parados (-0,8%), y la agricultura, donde bajó en 384 personas (-0,5%).

Por su parte, el desempleo aumentó en 4.298 personas (+1,9%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro retrocedió en junio en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 15.801 mujeres en comparación con mayo (-1,1%), mientras que el masculino se redujo en 12.938 desempleados (-1,4%).

Así, al finalizar el sexto mes de 2026, el número total de varones en paro se situó en 903.673 desempleados, mientras que el de mujeres totalizó 1.388.309 desempleadas, bajando de la cota de 1,4 millones por primera vez desde agosto de 2008.