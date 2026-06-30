El Gobierno lanza un vídeo para promocionar la regularización con ‘inmigrantes’ científicos y expertos en IA

Este martes finaliza el plazo para acogerse al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. Se han presentado más de 1,2 millones de solicitudes, una cantidad que supera ampliamente la previsión del Gobierno de medio millón de potenciales beneficiarios. El Ejecutivo apura estos días para seguir promocionando la medida, que aprobó con un real decreto para sortear el control del Congreso de los Diputados. Para ello, ha difundido varios vídeos en los que se refleja una realidad que difiere de la que se ha venido observando en las colas de los registros durante las últimas semanas. Así, se presenta a los futuros beneficiarios de la regularización como expertos en Inteligencia Artificial o científicos: «La regularización extraordinaria permitirá que el talento que ya en nuestro país se vea reconocido», subraya el Ministerio de Inclusión. Los vídeos están protagonizados por la ministra Elma Saiz y otros, como la de Ciencia, Diana Morant.

«Imagínate que tienes un tesoro y que no tienes el mapa para llegar a él, o que tienes una fuente de riqueza y no sabes cómo sacar lo mejor. Qué frustración tiene que ser también el estar en un trabajo para el que no te has formado. Con la regularización extraordinaria ponemos fin a ello. Voy a escribir a la ministra Diana Morant para que nos lo cuente mejor», dice Saiz en el vídeo en cuestión.

Morant coge el testigo: «Gracias a la regularización, miles de personas van a poder ver reconocidos sus derechos y estar en una situación administrativa que les permita optar a trabajos más cualificados para los que realmente están preparados. Hablamos de personas con formación específica, que hasta ahora se enfrentaban a trabajos precarios en la irregularidad y que ahora podrán aportar todo su valor a nuestro país. Por eso, apoyamos la regularización, porque es justicia, son derechos y es riqueza».

Antecedentes

El proceso de regularización ha provocado polémica, además de por su alcance y la falta de control parlamentario, por algunos de los puntos del decreto. Para acogerse a él, los extranjeros deben disponer de un certificado de ausencia de antecedentes penales y también se valorará el informe policial. Pero, en ese caso, «la existencia de antecedentes no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización», según establece la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada por el Consejo de Ministros.

La valoración del informe policial corresponderá al personal de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería –que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones– y no a la Policía. Estos funcionarios deben decidir si el extranjero «representa una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública». La valoración, según indica el real decreto, se hará «de forma casuística y circunstanciada».

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió del riesgo de regularizar «a granel» a personas que han delinquido y tienen antecedentes policiales. «No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país», avisó el dirigente popular.

Como reveló OKDIARIO, el Ministerio del Interior reclamó que el informe policial fuese «vinculante» o que su «valoración», a efectos de conceder o no la autorización, correspondiese a este departamento. La petición fue rechazada y la norma aprobada por el Consejo de Ministros determinó finalmente que los antecedentes policiales «no suponen causa automática de denegación».

Este periódico también publicó que presos acusados de delitos graves, como yihadismo y narcotráfico, aún sin condena, en prisión preventiva, se habían interesado en las cárceles por los trámites para la regularización. O que un inmigrante argelino detenido recientemente por una brutal agresión a una joven en Málaga había solicitado acogerse al proceso.