Presos por yihadismo y narcotráfico sin condena firme piden información en las cárceles sobre la regularización

Presos que se encuentran en prisión preventiva por delitos graves, como yihadismo o narcotráfico, ya se han interesado por la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno. Según ha podido saber OKDIARIO, varios internos extranjeros han solicitado información sobre cómo acceder al proceso. Cabe recordar que el decreto del Ministerio de Inclusión exige a los inmigrantes carecer de antecedentes penales, pero abre la puerta a la regularización de aquellos con antecedentes policiales si, en opinión del funcionario encargado del expediente, no supone una «amenaza para el orden público».

Los presos en prisión preventiva, al no haber generado antecedentes penales, pueden optar a la regularización. Ello supone que internos «a la espera de juicio en causas con delitos como violación, abusos sexuales, violencia de género, narcotraficantes, delincuencia organizada e incluso yihadistas» podrían beneficiarse del proceso, advierte Gonzalo Arboledas, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). La norma afecta a unos 3.600 presos preventivos, «sin haberse implementado medios materiales ni personales ni ninguna retribución económica por esta nueva carga de trabajo», señalan los funcionarios.

Con antecedentes policiales

La regularización de personas con antecedentes policiales corre a cargo de la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La Policía no tiene voz en el proceso. Es el personal de esta unidad el encargado de recabar el informe policial, así como de la consulta al Registro Central de Penados y las bases de datos de la Unión Europea. Estos informes tienen que ser emitidos en apenas quince días.

En caso de existir antecedentes policiales, «el órgano competente para tramitar la solicitud valorará de forma casuística y circunstanciada que la persona extranjera no suponga una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea». No obstante, «la existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización».

Delitos graves

Fuentes de prisiones confirman a este periódico que varios reclusos acusados de delitos graves se han mostrado interesados en el procedimiento. Entre ellos, figuran presos marroquíes radicalizados y encarcelados, a la espera de juicio, por difundir propaganda yihadista en las redes sociales, o bolivianos acusados de narcotráfico, cuya condena puede llegar a los doce años de cárcel.

Tras la publicación del decreto de regularización, Instituciones Penitenciarias dirigió una orden al personal de prisiones para facilitar los trámites a los presos en preventiva.

En el comunicado se instaba a los funcionarios a proporcionar «información a la población interna extranjera de la existencia del nuevo real decreto», mediante su publicación «en los tablones de anuncios modulares, bibliotecas o escuelas, así como mediante trípticos que faciliten su lectura y comprensión».

«En dicha tarea participarán todas las áreas del establecimiento. No obstante, las labores de asesoramiento en su cumplimentación se llevarán a cabo por los educadores, quienes podrán ser asistidos por los juristas del Centro, según reparto de dependencias establecido por la Subdirección de Tratamiento».

El documento también insta a «prever el apoyo lingüístico pertinente», para lo que «pueden auxiliarse de otros profesionales del centro, o de internos que conozcan el idioma del afectado».

«Toda la documentación que requiera la persona solicitante será facilitada a la mayor brevedad posible. De no constar todo o parte, se le comunicará tal circunstancia con la máxima celeridad. De ambos extremos, se dejará registro por escrito y se anotará en su expediente personal, faceta ésta última que se realizará por el funcionario/a de la oficina de Gestión, una vez facilitada por el educador/a».

«A efectos estadísticos, se llevará a cabo un registro del número de personas que hayan cursado solicitudes en el marco de la aplicación de lo dispuesto. Igualmente, de tener conocimiento, se registrarán las resoluciones dictadas por la autoridad competente en esta materia. Para ello, se utilizará la tabla excel facilitada por el área de Extranjería de la secretaría general».