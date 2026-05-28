El empleo es cada vez más precario, algo que se muestra a través del salario más frecuente, que se ha desplomado un 10,5% desde que gobierna Pedro Sánchez, es decir, desde 2018, según ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta de Estructural Salarial 2024. De esta forma, la retribución más común se acerca poco a poco al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que el paro se está resolviendo con malas condiciones laborales.

En 2024, el salario más frecuente se incrementó hasta los 16.520,2 euros brutos. Sin embargo, a pesar de esta subida, lo más común es cobrar cerca del SMI, que se encontraba en ese mismo año en los 15.876 euros brutos anuales.

El INE refleja que muchos trabajadores de sueldos bajos se han desplazado al intervalo de los 16.000-17.000 euros anuales, haciendo de esta banda salarial la más frecuente en 2024.

El empleo es más precario

Así, la creación de empleo que se está viviendo con Sánchez es, más bien, bastante precario. Entre 2018 y 2021, el salario bruto anual más frecuente superó los 18.000 euros, pero a partir de 2022 fue bajando, hasta situarse aquel año en 14.586,4 euros.

Estos 16.520 euros de salario bruto más frecuente en 2024 los percibió el 3,8% de los asalariados. Estadística explica que han descartado por su frecuencia los salarios de entre 17.000 y 23.000 euros anuales brutos, percibidos por el 3,5% de los asalariados. De este modo, en total, tres de cada diez asalariados (29,5%) cobraron en 2024 entre 16.000 y 23.000 euros anuales.

Todo esto mientras el alquiler medio supera los 1.721 euros mensuales en ciudades como Madrid. Mientras tanto, el SMI se situó en 2024 en 15.876 euros anuales o 1.134 euros al mes por catorce pagas, un 5% más que en 2023.

El salario medio anual por trabajador fue de 29.540,2 euros en 2024, un 5,3% superior al del año anterior. Con este incremento, se acumulan ya 11 años de crecimiento del salario medio.

El INE recuerda que una característica de las funciones de distribución salarial es que figuran muchos más trabajadores en los valores bajos que en los sueldos más elevados. Este hecho da lugar a que el salario medio sea superior tanto al salario mediano como al más frecuente.

Así, el salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior) alcanzó en 2024 los 24.497,17 euros anuales, el más elevado de toda la serie del INE, frente a los 29.540,2 euros del salario medio y los 16.520 euros del salario más frecuente.

La actividad económica con mayor remuneración anual en 2024 fue el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (57.931,8 euros), que casi duplicó la media nacional, seguido de las actividades financieras y de seguros (51.862,9 euros).

En cambio, los asalariados de hostelería (17.653,4 euros anuales) y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (20.383,1 euros) obtuvieron las remuneraciones más bajas, inferiores en un 40,2% y un 31% a la media.

Los salarios de la hostelería crecieron un 3,9% respecto a 2023, pero los de actividades artísticas fueron los únicos que descendieron en 2024, con un retroceso del 1,2%. Los aumentos salariales más pronunciados se dieron en las actividades profesionales (+8%), industrias extractivas (+7,9%) e información y comunicaciones (+7,7%).