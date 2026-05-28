Aliseda-Anticipa y Servihabitat serán los servicers que gestionarán los activos de Sareb a partir de este año, una vez venza el contrato actual, en el que participan tanto Aliseda como Hipoges.

Sareb inició el pasado mes de marzo la renovación de sus servicers para la gestión tanto de préstamos como de inmuebles. El periodo será de dos años prorrogables por un máximo de otros dos años, según ha adelantado Europa Press.

Los contratos contemplan superar la fecha de entrada en liquidación de Sareb, fijada para finales del 2027, para mantener su labor desinversora y el traspaso de activos comprometidos con Casa47 en la fase de liquidación mercantil de la compañía.

La decisión final no se ha tomado pero ya se han ponderado las ofertas presentadas y ya se puede saber quién se llevará el contrato de forma provisional. No obstante, es provisional porque Aliseda y Servihabitat tendrán que acreditar su solvencia y el resto de participantes del proceso puede presentar alegaciones.

La licitación alcanzará un importe máximo de 174 millones de euros y, siguiendo el esquema actual de dos servicers, se repartirá en dos lotes para dividir la gestión del elevado volumen de activos que gestiona la compañía. El importe corresponde a los dos años de contrato y cuatro meses de periodo de transición, así como a las dos posibles prórrogas anuales.

Por un lado, se licita la gestión de los inmuebles reservados para su traspaso a Casa47 con el objetivo de realizar todos los trabajos necesarios para alcanzar su condición de habitabilidad.

Por otro, se ha licitado la gestión y desinversión del resto de los activos que no cumplen con los criterios que fijó el Consejo de Ministros para el traspaso de activos residenciales al parque público de vivienda.