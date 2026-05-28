La comunidad zoológica celebra un hito esperanzador: primer avistamiento en 10 años del mítico ‘jaguar de las nubes’

Por desgracia hay animales que han desaparecido y que nunca volveremos a ver, pero parece que este no será el caso del jaguar en Honduras. Después de más de 10 años desaparecido, los zoólogos han vuelto a identificar a un ejemplar.

El felino ha sido bautizado como jaguar de las nubes, ya que ha aparecido en alta montaña, algo muy poco habitual. Y es que avistaron al animal el 6 de febrero de este año en la Sierra de Merendón, a unos 2.200 metros de altitud.

El entusiasmo por el hallazgo no sólo es por volver a ver jaguares en Honduras, sino porque lo normal es que estos grandes felinos vivan por debajo de los 1.000 metros de altitud.

Reaparece un jaguar en Honduras tras una década sin registros del felino en la sierra

Los zoólogos están empeñados en proteger al jaguar en América, por lo que volver a tener a un macho joven en Honduras es una noticia excelente.

El animal pasó frente a una cámara trampa instalada en un bosque de alta montaña, una zona difícil y poco habitual para una especie que suele moverse en cotas mucho más bajas.

Aparecer a más de 2.000 metros de altitud es lo que le ha valido el nombre de jaguar de las nubes, pero sólo se trata de un apodo. Lo cierto es que no es ninguna especie nueva, pero verlo entre la niebla en un bosque cerrado es sorprendente.

Lo más importante es que la Sierra del Merendón llevaba diez años sin registrar un jaguar. Después de tanto tiempo de silencio, una sola cámara ha confirmado que el gran felino todavía usa este territorio.

La mala noticia es que todavía no es suficiente para hablar de población estable. Hay que tener en cuenta que el jaguar es un animal capaz de recorrer grandes distancias, por lo que quizás este ejemplar sólo estuviera de paso.

Por qué la Sierra del Merendón es vital para proteger al jaguar en Honduras

La Sierra del Merendón forma parte de un corredor biológico entre Honduras y Guatemala. Para animales como el jaguar, esa conectividad es fundamental, ya que puede marcar la diferencia entre ser poblaciones aisladas o grupos con opciones reales de mantener la diversidad genética.

Durante años se han utilizado cámaras trampa, patrullajes ambientales y otras herramientas de seguimiento para comprobar qué especies siguen moviéndose por estos bosques. Pero hasta ahora no había registros recientes del jaguar.

Además, en la Sierra del Merendón también se han documentado pumas, ocelotes, yaguarundíes y margays, lo que confirma la presencia de los cinco felinos silvestres conocidos en Honduras.

Para los zoólogos lo más positivo es que, cuando varios depredadores vuelven a dejar rastro en un mismo espacio, es una señal de que el ecosistema todavía conserva parte de su estructura natural.

Por qué el avistamiento de grandes felinos es tan importante para el ecosistema americano

Debemos entender que el jaguar ha perdido cerca del 49% de su distribución histórica en América y en Honduras tiene amenazas claras, sobre todo la deforestación, la presión sobre sus presas naturales y la caza furtiva.

Entre 2001 y 2024, Honduras perdió alrededor de 1,5 millones de hectáreas de cobertura arbórea, cerca del 19% del total. La expansión agrícola y ganadera aparece como uno de los factores principales de esa pérdida.

Por ello este tipo de registros de grandes felinos sirve como recordatorio de que se necesita una mayor protección del ecosistema. Por ejemplo, mediante bosques conectados, mayor vigilancia y corredores por donde los animales puedan moverse libremente.