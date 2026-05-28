Tráiler de ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’: la sorpresa de Cannes 2026 que llega para revolucionar el slasher

Ya ha pasado casi una semana de la ceremonia de clausura de Cannes 2026. Los titulares han ido de la mano –como es lógico– de Fjord, la ganadora de la Palma de Oro y, por supuesto, de Los Javis, vencedores en la categoría de mejor dirección por La bola negra en un ex aequo compartido con el polaco Pawel Pawlikowski y su Fatherland. Sin embargo, lejos de los focos mediáticos, la gran sorpresa interna del certamen de la Croisette se presentó oficialmente en la sección Un Certain Regard (Una cierta mirada) y ya tiene un primer tráiler oficial: Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma llega para revolucionar el género del slasher.

Aclamada desde su primera proyección, la cinta dirigida por Jane Schoenbrum ya prepara una gira veraniega por los cines estadounidenses de la mano de Mubi. Clasificarla en una sola etiqueta es casi tan complejo como no encasillarla en ninguna. Esa es una de sus principales virtudes, aunque los espectadores quizás se sientan más atraídos por la presencia protagónica de dos actrices generacionales para la pequeña pantalla. Hanna Einbinder, estrella de Hacks y Gillian Anderson, cara visible otrora de Expediente X, son las dos estrellas de un ejercicio metacinematográfico queer.

La historia se centra en el relanzamiento de una franquicia slasher en decadencia, de nombre Camp Miasma. En ella, Einbinder interpreta a Kris, una joven cineasta cuyo objetivo no es otro que resucitar la propiedad intelectual ficticia, bajo una perspectiva «progresista» impuesta por un comité de directivos que vigila con lupa cada uno de sus ademanes creativos.

Tráiler de ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’

El primer adelanto de Adolescencia, sexo y muerte en el Campamento Miasma es ya una declaración de intenciones. Con una estética retro y mezclando la nostalgia analógica con toda una serie de imágenes perturbadoras, el tercer trabajo como directora de Schoenbrun recupera parte de la esencia de su extraño y singular ejercicio audiovisual anterior, El brillo de la televisión (2024). La película mantiene una textura de cinta magnética, abordando el contraste de formatos y creando una atmósfera que abraza deliberadamente lo camp.

Anderson interpreta a la estrella del primer largometraje original de la saga que Kris intenta relanzar, a quien la cineasta visita para buscar inspiración. La estrella vive recluida y envuelta en un misterio que sumergirá a ambas en una espiral de «sangre, deseo, miedo y delirio», según reza la sinopsis oficial.

Aparte de Einbinder y Anderson, el reparto secundario de la ya conocida como «Teenage Sex» (parte de su título original) incluye a Amanda Fix, Arthur Conti, Zach Cherry, Sara Sherman, Patrick Fischler y Dylan Baker. Todavía no tiene una fecha de estreno oficial en España.

Un 100% en ‘Rotten Tomatoes’

En el momento de la redacción del presente artículo, Teenage Sex mantiene un 100% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes. La prensa especializada que pudo verla en Cannes coincide en que es tan personal como desconcertante. No parece ser una de esas apuestas que terminan teniendo opción a premios, como ya le ocurrió a La sustancia (2024), pero sí está llamada a ser uno de esos fenómenos virales de internet de este año impulsados por la comunidad cinéfila.