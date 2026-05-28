Llega de forma inesperada una vaguada a España el fin de semana: sábado y domingo de tormentas en 5 comunidades

Sábado y domingo de tormentas en 5 comunidades, llega de forma inesperada una vaguada en España este fin de semana. Será mejor que nos empecemos a preparar para despedirnos de ese sol y buen tiempo que hemos tenido en días anteriores. Nada es para siempre y menos cuando estamos ante un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en breve. Un cambio que puede ser el que nos afectará en estos días en los que cada detalle cuenta.

Este fin de semana lo que nos estará esperando será una situación del todo inesperada que puede hacernos volver a mirar el calendario. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos espera en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en una primavera en la que todo puede ser posible. Tenemos por delante un tiempo que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno, en unos días en los que cada elemento puede ser esencial que tengamos en mente. La AEMET no duda en lanzar un importante mensaje que puede cambiarlo todo.

Este fin de semana llega a España de forma inesperada una vaguada

Es importante estar preparados para afrontar algunos cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca. En unos días en los que cada detalle cuenta, tocará saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que realmente tendremos que estar preparados para descubrir lo que nos estará esperando.

Este fin de semana dejaremos atrás las altas temperaturas de días anteriores y nos sumergiremos de lleno en un tiempo que puede afectarnos de lleno. Este anticiclón que pensábamos que estaría para siempre en este punto, dará paso a la llegada de un fenómeno poco común.

Una vaguada puede llegar en breve en unos días en los que realmente tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa. En especial si nos gustan las lluvias o ya pensábamos que habían desaparecido para siempre.

Un total de 9 comunidades autónomas estarán en alerta ante la llegada de una vaguada que puede cambiarlo todo. Las tormentas y la inestabilidad pueden despedir el mes de mayo con alertas que afectarán directamente a la movilidad y a nuestros planes.

Sábado y domingo de tormentas en estas comunidades

En estas comunidades nos espera un cambio importante sábado y domingo de tormentas que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve para poder empezar a hacer planes ante una inestabilidad que podría cambiarlo todo.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se espera que continúe una situación de estabilidad, aunque con abundante convección de ciclo diurno. Al inicio predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo en Galicia, el Cantábrico, Baleares y Alborán, donde habrá intervalos nubosos. Por la tarde se espera la formación de nubes de evolución en el interior, con chubascos y tormentas, con mayor probabilidad en montañas del centro y del tercio oriental, sin descartar alguna localmente fuerte. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Posibles brumas o nieblas en Galicia, Cantábrico y con menor probabilidad en Baleares y Alborán. Las temperaturas máximas descenderán en el interior, especialmente en el Cantábrico oriental, por el contrario se darán aumentos ligeros en el noroeste, nordeste y el sudoeste peninsular. Las mínimas en ascenso en el tercio sur peninsular, mientras que en el resto de la Península predominarán los descensos ligeros. Se mantendrán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superando los 34-36 grados en zonas de las vegas del este, así como en la mayor parte del cuadrante suroeste y en el tercio nordeste peninsular. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en el suroeste, en el Ebro y en los litorales del este y peninsulares».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplarán vientos flojos, con predominio de las componentes norte y oeste, rolando a este en el Cantábrico y Galicia, y moderados en los litorales atlánticos. En la vertiente mediterránea y Alborán predominará el viento de componentes sur y este, salvo cierzo en el medio Ebro, con régimen de brisas en la costa y levante moderado en el Estrecho, mientras que en la vertiente atlántica predominará el viento del oeste. Viento flojo de dirección variable Baleares. En Canarias, alisio moderado con posibles intervalos fuertes».

El tiempo puede empezar a cambiar a partir del sábado, pero sobre todo en un domingo en el que el norte puede verse afectado por unas tormentas que nadie hubiera esperado, en especial, después de estos días de estabilidad.