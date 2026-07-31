Los jugadores del Rayo estallan ante el cierre de Vallecas: «Es un estadio en decadencia»

Los jugadores del Rayo han alzado la voz por el cierre del Estadio de Vallecas tras perder la concesión de la Comunidad de Madrid por el deplorable estado de las instalaciones en términos de seguridad y salud para los aficionados. Una decisión que no solo ha provocado el cabreo entre ambos organismos y la afición rayista, sino también de la propia plantilla.

La guerra ha provocado un río revuelto. El club madrileño se negó a que los operarios del Gobierno regional accedieran para proceder con las obras más urgentes, establecidas en un plazo de dos a seis meses. Eso hizo que la Comunidad presentase una denuncia contra el Rayo por ocupación ilegal, aunque el club se ha mantenido estos días a seguir bloqueándole el paso mientras limpian con sus propios medios.

Todo un conflicto en el que los jugadores han querido pronunciarse a través de su capitán, Óscar Valentín, quien ha emitido un comunicado en redes sociales para transmitir su hartzago por la situación: «La plantilla del primer equipo del Rayo Vallecano quiere expresar, ante todo, su deseo y voluntad de seguir jugando en Vallecas, junto a nuestra gente y en nuestro estadio. Para todos nosotros, poder competir como local delante de nuestra afición es una parte fundamental de lo que significa vestir esta camiseta», iniciaron

«Hace muchos años que la afición del Rayo Vallecano viene denunciando, a través de vídeos, imágenes y numerosos testimonios, el estado de nuestro estadio. Durante demasiado tiempo esas advertencias no recibieron la atención que merecían por parte de la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano. Hoy nos encontramos con las consecuencias. Un estadio en decadencia, con unas instalaciones obsoletas y un mantenimiento claramente insuficiente, ha terminado llevándonos a una situación que nunca debió producirse. Porque esto no ha ocurrido de un día para otro. Esto se podía haber evitado», añadieron.

«Esta situación afecta directamente a nuestra gente. A miles de aficionados que cada quince días llenan Vallecas con la única intención de animar al Rayo Vallecano y que merecen hacerlo con todas las garantías de seguridad y en unas instalaciones acordes a la historia de este club. Lo único que queremos es estabilidad y tranquilidad para seguir compitiendo y representando con orgullo este escudo. Confiamos en que quienes hoy tienen la responsabilidad de encontrar una solución lo hagan pensando únicamente en el bien del Rayo Vallecano y de toda su gente. Porque el Rayo Vallecano es una institución con más de 100 años de historia y merece, por encima de todo, respeto», expresaron.

«La afición para nosotros es uno de los activos más importantes de este club y nos encantaría desde dentro que la gestión y la armonía con ellos cambiara de rumbo. Somos un vestuario sano y comprometido con el barrio, como hemos demostrado en múltiples ocasiones, que busca siempre el bien común y que quiere que la llama de Vallecas nunca se apague», concluyeron.