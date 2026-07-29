El Rayo impide a la Comunidad de Madrid acceder al estadio para acometer los trabajos de reforma

Continúa la polémica en torno al estadio de Vallecas. El consejero de Cultura, Deportes y Turismo de la Comunidad de Madrid, Mariano Paco Serrano, anunció que, hoy miércoles, personal técnico de la comunidad acudiría a las 9:00 horas al recinto para iniciar las obras urgentes de mantenimiento. Sin embargo, para sorpresa de ellos, al acudir al estadio no han podido acceder a él, por lo que no han podido llevar a cabo las obras.

Tal y como han confirmado fuentes de la Consejería, el propio Rayo no ha permitido el acceso al interior del estadio al personal. Una acción que ha obligado a los técnicos a retrasar las labores de mantenimiento, manteniendo las espadas en alto en la lucha entre la dirección del club franjirrojo y la comunidad.

Una guerra entre club y comunidad

La Comunidad considera este movimiento del Rayo como una maniobra dilatoria, lo que retrasaría los trabajos, que oscilan «entre los dos y los seis meses», tal y como confirmaron desde la Consejería de Deportes, lo que obligaría al Rayo Vallecano a iniciar LaLiga en otro estadio. Todo apunta a que el elegido será la casa del Leganés, Butarque, como en la otra ocasión que el conjunto vallecano tuvo que dejar su estadio por no cumplir con medidas básicas.

A lo largo de la mañana, los técnicos han trabajado en los recintos adyacentes al estadio, que corresponden a las federaciones de boxeo, billar, tenis de mesa y ajedrez. El personal de jardinería, por su parte, ha abonado los aledaños del estadio sobre las 13:00 horas. Un recinto en el que han aparecido una serie de pintadas que cargan contra el presidente Presa con mensajes como «Presa, vete ya», «Fuera de Vallecas» o «Presa inhabilitación».

Por qué el Rayo no deja arreglar el estadio

Tal y como se ha podido conocer, el conjunto vallecano desestima el conocido como plan Vallecas que plantean desde la Comunidad de Madrid, dado que lo consideran «insuficiente». Las intenciones del equipo de dirección, que tiene a la cabeza a Raúl Martín Presa, presidente de la entidad, son construir un estadio nuevo con capacidad para 30.000 espectadores. Algo que genera disparidad entre ambas entidades y que tiene al equipo sin un estadio donde jugar a falta de dos semanas para que comience la competición.

Por qué la Comunidad quiere reformar el estadio de Vallecas

El objetivo de la Comunidad, que acometerá la remodelación del estadio de Vallecas independientemente de la voluntad del club, es que el plan quede cerrado antes de finalizar la legislatura. Es decir, antes de mayo de 2027. De esta forma, podrán asegurarse de que se ejecuta por completo antes del Mundial 2030, dado que la duración estimada es de 24 meses. Pretenden que las instalaciones puedan ser utilizadas por cualquiera de las selecciones clasificadas para un campeonato donde Madrid contará con dos sedes que acogerán partidos: el Santiago Bernabéu y el Metropolitano.