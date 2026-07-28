Las tres alternativas que tiene el Rayo si no puede jugar en Vallecas

El Rayo Vallecano trabaja a contracorriente para que el Estadio de Vallecas esté listo antes de que empiece la temporada. Este martes, la Comunidad de Madrid ordenó quitarle la extinción del recinto después de la auditoría en la que se notificó de deficiencias graves en seguridad y salubridad en las instalaciones. En el peor de los casos, el conjunto madrileño tendría que buscar alternativas y hay varias encima de la mesa.

El plazo aproximado para acometer las obras más urgentes está establecido entre dos y seis meses y, aunque en el rayo hay confianza en que pueda resolverse en el plazo mínimo, es inevitable pensar en cómo se podrían marcar los tiempos. Durante el desarrollo de las obras, al equipo rayista no le quedaría más remedio que disputar sus primeros encuentros de Liga en un estadio alternativo.

La elección corresponde al propio club, en coordinación con la Liga y la Real Federación Española de Fútbol. «Hay un procedimiento interno en LaLiga con el club en el que decidirán cuál es el estadio en el que se disputa el primer partido», ha señalado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano. El propio Javier Tebas ha subrayado también esa posibilidad: «Queda tiempo, pero cuando un club se inscribe en la competición, hay estadio alternativo y el Rayo puede ir a jugar en su estadio alternativo u otro que pueda tener para jugar. Es una decisión que ha tomado la Comunidad Autónoma y una decisión que apela a la seguridad; por nuestra parte no se puede poner en duda», dijo tras el acto de bienvenida a los clubes que han ascendido a la Primera y Segunda División.

Las opciones del Rayo

En este sentido, Tebas abundó en que será el Rayo el que tiene que decir qué estadios cumplen con las condiciones que establece el fútbol profesional. «Tiene asignado uno y, desde luego, el Rayo Vallecano jugará el fin de semana del 14 de agosto, pero empezará seguro», dijo sin tener en cuenta que el club madrileño debuta el 15 de agosto contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

La fecha marcada en rojo es el próximo 20 de agosto ante el Deportivo Alavés. Antes de esa fecha, pueden darse tres escenarios. El que tendría más papeletas sería el Estadio de Butarque (Leganés). Ya lo usó el Rayo para jugar la pasada temporada ante el Atlético debido al mal estado del césped de Vallecas, y las buenas relaciones abrirían la posibilidad de volver a tener que usar el campo pepinero. Otra opción sería la del Metropolitano, estadio que ya plantearon cuando no cumplía todas las exigencias de la UEFA para jugar la Conference League. Incluso también estaría la opción de proponer el campo principal de la ciudad deportiva. Sin embargo, en el club madrileño aún no se habla de alternativas y los próximos días serán clave para definir la hoja de ruta que tomará el Rayo.