La Comunidad de Madrid impide jugar al Rayo en Vallecas por deficiencias graves de seguridad y salubridad

Graves problemas para el Rayo Vallecano. La Comunidad de Madrid ha dictado una orden de extinción de la concesión del Estadio de Vallecas que impide jugar al club madrileño después de conocerse la medida cautelar con la suspensión inmediata de la concesión. Esta decisión ha sido tomada a raíz de que una auditoría iniciada en octubre haya detectado graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones.

«Nosotros hemos dictado una orden de extinción de la concesión que tiene una medida cautelar, que es la suspensión de la concesión al concesionario», ha explicado en un encuentro con los medios el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, quien ha sostenido que, como consecuencia de esta decisión, «el Rayo ahora mismo ya no es el concesionario del estadio».

Urgencia en Vallecas

El Ejecutivo autonómico, titular del recinto, asumirá desde este miércoles las actuaciones urgentes necesarias para garantizar la seguridad de las personas y conseguir que el conjunto franjirrojo pueda volver a disputar sus partidos en Vallecas «en el menor tiempo posible». De Paco ha señalado que la Comunidad realizará «una serie de reformas urgentes» para que el club pueda regresar cuanto antes al estadio y continuar disputando la competición liguera en unas instalaciones que reúnan las condiciones adecuadas.

Última hora. La Comunidad de Madrid retira la concesión de Vallecas al Rayo e intervendrá de urgencia en su estadio: «No se podía garantizar la salud de las personas ni la salubridad». El Rayo no podrá seguir jugando en Vallecas. (Vía @AS_MMartin) pic.twitter.com/mpCt8VgYZn — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 28, 2026

El consejero ha explicado que la auditoría se encargó con motivo del proyecto de reforma integral del Estadio de Vallecas y ha asegurado que sus conclusiones han sido «bastante demoledoras» en relación con el mantenimiento del recinto, el cumplimiento de la normativa y la situación de las licencias.

Según el informe, existe una situación de «obsolescencia generalizada» y un «severo incumplimiento normativo» que compromete la seguridad y la operatividad del estadio. El documento recoge deficiencias en los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas y el alumbrado de emergencia, además de problemas higiénico-sanitarios y de salubridad.

«La auditoría nos dice que no se podía garantizar la seguridad de las personas, tampoco la salubridad, por todos estos elementos que faltaban», ha indicado De Paco, quien ha defendido que la Comunidad tiene «la obligación de intervenir de inmediato» y ejecutar las reformas pertinentes.

El Rayo no presentó la documentación

El consejero ha atribuido la situación al incumplimiento por parte del Rayo Vallecano de sus obligaciones como concesionario, especialmente en materia de mantenimiento y aportación de la documentación requerida por la Administración autonómica. Según ha trasladado el consejero, la Comunidad había apercibido al club y le había formulado diversos requerimientos para que remitiera la documentación necesaria para subsanar las deficiencias detectadas. Inicialmente se le concedió un plazo de 15 días y posteriormente se atendió su petición de una ampliación.

«El club ha hecho caso omiso de todos los requerimientos de la Administración. Solicitó un plazo más amplio después de los primeros 15 días, se lo dimos y no ha presentado ningún documento», ha afirmado el responsable autonómico. Ante esta falta de respuesta, De Paco ha asegurado que el Gobierno regional se ha visto «en la obligación de suspender la concesión» y comenzar a solucionar «todo aquello que el club no ha arreglado».

La auditoría señala una «deficiencia documental» por la ausencia de informes que acrediten la legalización de instalaciones críticas, los registros de las inspecciones periódicas obligatorias y los correspondientes planes de mantenimiento. El documento también constata que múltiples equipamientos han superado su vida útil y no cumplen con la regulación vigente, además de advertir sobre las condiciones de determinadas instalaciones sanitarias y el riesgo derivado de la ausencia de registros de limpieza y control.

«La medida de suspensión de la concesión es contundente», ha reconocido el consejero, quien ha insistido en que la Comunidad no pretende «castigar al club», sino garantizar que pueda jugar en condiciones de seguridad.

Nuevo contrato de concesión

Tras la extinción de la actual concesión, deberá formalizarse un nuevo contrato para la gestión y explotación del estadio, en el que la Comunidad trabaja ya y que, según De Paco, incluirá mayores exigencias para evitar que vuelva a producirse una situación similar. El consejero ha apuntado que la futura concesión no tendrá que recaer necesariamente en el Rayo Vallecano y ha defendido la necesidad de empezar «desde cero» una vez concluidas las actuaciones más urgentes.

«Se está formulando un nuevo contrato para esa concesión», ha indicado De Paco, quien ha asegurado que la Comunidad asumirá ahora la gestión de las obras y las intervenciones necesarias en el recinto. En este sentido, ha deslizado la preferencia del Ejecutivo autonómico por el mismo modelo de colaboración público-privada que rige, por ejemplo, el Movistar Arena.

«La Administración tiene que tomar medidas, está obligada a tomar medidas», ha recalcado, antes de reiterar que el objetivo es que el equipo continúe jugando en Vallecas y que lo haga en un campo «a la altura tanto de su afición como de sus deportistas y de todos aquellos que hacen posible la competición».

Estadio alternativo para los primeros partidos

Mientras duren las obras urgentes, el Rayo Vallecano tendrá que disputar sus primeros encuentros de Liga en un estadio alternativo. La elección corresponde al propio club, en coordinación con la Liga y la Real Federación Española de Fútbol. «Hay un procedimiento interno en LaLiga con el club en el que decidirán cuál es el estadio en el que se disputa el primer partido», ha señalado De Paco.

El consejero ha asegurado que tanto la Liga como la Federación garantizan que la competición continuará con normalidad y que el Rayo dispondrá de una instalación alternativa durante el tiempo que duren los trabajos de adecuación. «La competición no se va a ver mermada, va a continuar y el Rayo tendrá un estadio alternativo para jugar esos primeros partidos de Liga», ha manifestado. La decisión, asegura el consejero, ha sido comunicada a LaLiga, a la Real Federación Española de Fútbol y a la Federación de Fútbol de Madrid.

Mensaje de tranquilidad para la afición

De Paco ha trasladado igualmente un mensaje de tranquilidad a los seguidores del conjunto franjirrojo y ha defendido que todas las decisiones adoptadas persiguen que el equipo pueda seguir jugando en su barrio. «Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para que el Rayo Vallecano pueda seguir jugando en Vallecas, como hemos dicho desde el primer momento, en un estadio en condiciones», ha afirmado.

El consejero ha asegurado que el objetivo del Gobierno regional es que el club vuelva a jugar «lo antes posible» en un campo seguro, salubre y adecuado para la celebración de partidos de fútbol profesional. Las intervenciones de emergencia no supondrán la paralización del proyecto de reforma integral del estadio, que la Comunidad prevé mantener en los términos anunciados. La actuación contempla una inversión de unos 60 millones de euros, un plazo de ejecución estimado de 24 meses y la ampliación del aforo desde los 14.500 asientos actuales hasta al menos 18.500.

Entre las obras previstas figura la construcción de una nueva grada en el fondo orientado hacia la calle Teniente Muñoz Díaz, actualmente sin asientos, así como la adaptación del terreno de juego a los estándares establecidos para la Primera División y las competiciones internacionales. «Nosotros hemos planteado ya la reforma integral del estadio, que vamos a seguir acometiendo y vamos a seguir dando los pasos para que el Rayo Vallecano juegue en Vallecas en el estadio que se merece», ha concluido De Paco.