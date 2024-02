El Rayo acepta la idea de Ayuso para mudarse a otra ubicación en Vallecas y pide ayuda con los terrenos

El Rayo Vallecano tiene claro que su futuro no pasa por seguir en el Estadio de Vallecas. Desde el club consideran que en las condiciones actuales del estadio no se puede competir, por lo que desde hace prácticamente una década buscan soluciones en lo que se refiere a la construcción de un nuevo estadio. Ahora, tras las palabras de Isabel Díaz Ayuso, afirmando que la continuidad del club en su actual feudo es «insostenible», reconocen que tienen avanzada la búsqueda de terrenos y que necesitan un recinto moderno, a la altura de lo que demanda la liga española y la Comunidad de Madrid y que tendría que tener una capacidad que supere los 25.000 espectadores.

El lunes, antes del encuentro entre el conjunto franjirrojo y el Sevilla, aparecían unas palabras de la presidenta de la Comunidad señalando que estaban en conversaciones con el club «para buscar una nueva ubicación», debido a las condiciones y ubicación del actual estadio. Desde el Rayo, su presidente, Raúl Martín Presa, reconocía después que Vallecas se ha «quedado obsoleto» y que las necesidades del club precisan de un «nuevo campo, moderno y con más capacidad».

Según ha podido saber OKDIARIO, la idea del club es construir un estadio que cuente con una capacidad entre 25.000 y 30.000 espectadores. El objetivo pasa por encontrar un terreno en el barrio, algo que no es nada sencillo, pero que no es imposible. De hecho, reconocen que han mirado cuatro o cinco terrenos en los que podría ubicarse, no muy lejanos al actual. Se trabaja en que esté situado entre los distritos de Puente de Vallecas –donde está el actual– y Villa de Vallecas o en sus proximidades.

Desde la entidad tienen claro que es algo fundamental para poder seguir creciendo. Quieren un estadio a la altura de un equipo de Primera División, en propiedad, que les permita cubrir con todas las necesidades tanto de los jugadores como de los aficionados. Algo que, señalan, sería también muy positivo para la ciudad de Madrid –»una de las que más crece en el mundo»– y la Comunidad.

La construcción de un nuevo estadio es una petición que desde el Rayo Vallecano reclaman desde hace prácticamente una década. Desde que Martín Presa está al frente del club, ha sido algo que se ha solicitado constantemente. Por ello, ahora, reciben con «agradecimiento» tanto a la Comunidad como a su presidenta que por fin se haya puesto sobre la mesa lo que en la entidad consideran un problema.

Y es que, en la actualidad, el estadio vallecano es el más pequeño de los 20 que hay en Primera División. Inaugurado en 1976, cuenta con 14.708 espectadores y, desde hace varios meses, lo habitual es que se cuelgue el cartel de «no hay billetes» para los partidos del equipo. Sin ir más lejos, volvieron a presentar un lleno ante el Sevilla, destacando desde el club que el partido que el horario no ayudaba a ello, puesto que se jugaba un lunes a las 21:00 horas.

Un estadio propio para el Rayo

Al contrario de lo que sucede en la actualidad, la única opción que barajan en el Rayo Vallecano es que el nuevo estadio sea de su propiedad. Para ello, buscarían la financiación necesaria, puesto que señalan que «no queremos que nos regalen nada». Sin embargo, sí que reclaman, como ha sucedido con Real Madrid y Atlético de Madrid, ayuda por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad. En este aspecto, Díaz Ayuso fue también clara: «La idea es ceder terrenos y que ellos costeen el nuevo estadio».

Una vez que se acelere el proceso y se encuentre la ubicación del nuevo feudo rayista, la entidad vallecana prevé que tardarían dos años en tener listo el nuevo estadio. Se trataría de un estadio a la altura de lo que reclama hoy por hoy tanto la Liga, como la UEFA. Un recinto moderno, accesible tanto en transporte público como particular, con aparcamientos suficientes, accesos acondicionados –algo de lo que hoy carecen– y dotado con palcos VIP. Algo de lo que, hoy por hoy, carece el Estadio de Vallecas.

No se descarta tampoco la posibilidad de permanecer en la actual ubicación, aunque no depende del club y es una opción más que remota. La proximidad de los bloques de pisos y la presencia de un polideportivo junto al estadio, dificulta mucho la construcción desde cero, puesto que el actual habría que demolerlo. Además, el actual habría que demolerlo y precisaría de la implicación de urbanismo para poder adaptar la zona a todo lo que precisa un estadio de máxima categoría. Algo que incrementaría mucho tanto el precio de la obra como los tiempos.