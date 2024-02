Ocampos se pronuncia tras su momento más incómodo: «Si esto pasara en el fútbol femenino…»

Surrealista. Un aficionado del Rayo Vallecano le introdujo a Lucas Ocampos el dedo índice de su mano izquierda por alguna parte del trasero del jugador del Sevilla. La cercanía del graderío más bajo del Estadio de Vallecas con el césped provocó una situación inédita en un saque de banda. El extremo argentino fue increpado por un hincha del Rayo Vallecano durante la primera parte del partido de la jornada 23 de la Liga EA Sports.

Ocampos, tras sufrir una invasión de su espacio vital por parte de un joven rayista, se quedó mirando a la grada con cara de incredulidad. El árbitro del encuentro, Hernández Maeso, alertó de lo sucedido al delegado de campo del Rayo y mandó reanudar con absoluta normalidad. El Sevilla se olvidó de esta escatológica anécdota y consiguió marcharse ganando al descanso por 1-2 con doblete de En-Nesyri.

Las caras del resto de aficionados eran para verlas. El futbolista no se lo creía y este momento nunca visto rápidamente se hizo viral en las redes sociales. El enfado del argentino era notable y el árbitro estaba prácticamente obligado a advertir que eso no volviese a ocurrir. El propio Ocampos tuvo en su bota el gol de la sentencia, pero su disparo dio en el palo y mantuvo al Rayo con vida.

Ocampos se pronuncia

Ocampos se pronunció tras el fin del partido para hablar sobre lo ocurrido: «Las imágenes se vieron. Ojalá que la Liga lo tome con seriedad como toma el racismo y esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así porque siempre nos tratan con respeto, pero siempre hay un tonto y ojalá que no pase en otros ámbitos. Si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá el día de mañana no les pase y que un tonto como este no manche a la afición».

El Sevilla resucita en Vallecas

El Sevilla se adelantó a los dieciocho minutos por medio de En-Nesyri y 10 minutos más tarde Isi Palazón igualó el marcador para el Rayo. Con el tiempo cumplido, el marroquí culminó una buena asistencia de su compañero Isaac Romero cruzando un remate ante la salida de Stole Dimitrievski.

Con este resultado (1-2), el Sevilla puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar y se sitúa decimoquinto con veinte puntos, tres por encima del descenso. El Rayo, por su parte, sigue sin ganar en Vallecas desde la última vez que lo hizo el 15 de septiembre de 2023 y se queda decimotercero con 24 puntos.