Amenazan de muerte al futbolista Álvaro Angulo

Después de la dolorosa derrota (3-1) que sufrieron los Pumas ante el Inter Miami, que provocó su eliminación de la Leagues Cup 2025, Efraín Juárez sorprendió con una fuerte declaración. En su rueda de prensa pospartido, el entrenador mexicano denunció que Álvaro Angulo, lateral izquierdo de su equipo, fue víctima de intimidaciones y graves amenazas de muerte.

«Esto lo quiero decir públicamente porque es algo que no es normal. Tenemos un caso complicado… hoy, en la mañana, un jugador mío que jugaba en Independiente recibió amenazas de muerte en su correo y en su teléfono», reveló. El técnico mexicano pidió «cero tolerancia a esas circunstancias» y confirmó que la directiva del club investigará lo sucedido y apoyará en todo a su jugador.

Álvaro Angulo, amenazado

«Hay que estar bastante atentos a esas circunstancias. Todo suele indicar que vienen de allá (Argentina), estamos en una investigación interna del club, pero muchos de esos mensajes vienen de Independiente», sentenció. Efraín Juárez valoró la actitud que tuvo Álvaro Angulo para disputar casi los 90 minutos en el duelo contra el Inter Miami y, sobre todo, que haya decido compartir la situación.

«El chico estaba… hace su esfuerzo, como un gran profesional. Estás cosas hay que decirlas porque no son fáciles de digerir. Imagínate que te despiertes con amenazas de muerte el día del partido», manifestó el entrenador. Cabe recordar que, durante la Leagues Cup, la árbitra mexicana Katia Itzel García también recibió amenazas de muerte por parte de la afición del Monterrey. Por ese motivo, el caso del jugador de los Pumas sería el segundo de esta índole que se denuncia públicamente en el torneo entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

Álvaro Angulo, que llegó a Independiente en enero de 2025, se convirtió rápidamente en una pieza clave del equipo. Con 24 partidos disputados y cinco goles, su rendimiento llamó la atención de Pumas de México, que presentó una oferta por su fichaje. Sin embargo, el vínculo entre el jugador y la directiva se tensó cuando Angulo denunció incumplimientos contractuales, asegurando que no se le habían abonado los salarios correspondientes a marzo y junio, a pesar de que el club tenía recursos para incorporar jugadores. «Nunca me cuidaron… se rompió una relación donde no supieron manejar las cosas», dijo.

Independiente respondió con firmeza mediante un comunicado oficial en el que negó la existencia de una deuda significativa y dio a conocer comprobantes de pago. El club afirmó haber adelantado casi el 90 % de una prima correspondiente al 15 de julio, y que a día 10 de julio de 2025 solo quedaba un saldo menor por diferencias de premios y sueldo, el cual ya había sido cancelado. Además, la institución aseguró haberle ofrecido una mejora contractual a Angulo para retenerlo, aunque su postura definitiva era la de dejar el club. Finalmente, en su despedida en julio, Angulo expresó su agradecimiento hacia los aficionados, compañeros y el cuerpo técnico, pero no ocultó su desencanto con la directiva.