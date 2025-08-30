Ayuso acusa al «caradura» Sánchez de reírse de los españoles con la quita de deuda a Cataluña

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha señalado este viernes a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, por tener la «cara tan dura» como para decir que la quita de deuda de Cataluña es «por el bien de los españoles». La presidenta madrileña ha dicho desde Asturias que «las deudas no se evaporan» con respecto a la medida que se adoptará la semana que viene para perdonar parte de la deuda que acumula Cataluña con el conjunto del Estado.

Ayuso ha criticado la gestión del Gobierno de Sánchez, en particular por la condonación de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con las comunidades autónomas que el Ejecutivo pactó con ERC. «Para eso es para lo que estamos trabajando todos los españoles, para que el lunes a la cara el presidente del Gobierno nos diga que es por tu bien, que es por tu bien condonar las deudas. ¿Quién las va a pagar? Tus hijos, tus nietos, con lo cual que apechuguen otros. ¿Cómo se puede tener la cara tan dura?», se ha preguntado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La líder popular ha advertido de que las deudas «no se evaporan», y que «ese dinero pasa de unos a otros y eso hace que un país no sea confiable». Ayuso ha señalado que la condonación de la deuda provoca que España se convierta en un país poco fiable para la inversión extranjera que está tomando «un camino poco dictatorial».

Ayuso también ha señalado a RTVE y a otros medios de comunicación por ser «activistas» en favor del Gobierno de Sánchez. La presidenta ha asegurado que la cadena pública «se va a arrodillar ante Pedro Sánchez de una manera pornográfica» después de que el Consejo de Ministros apruebe la condonación de la deuda «para decirnos que es por el bien de los catalanes y, si no, estás en contra de Cataluña».

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido a los jóvenes que no compren la «mercancía averiada» del socialismo y el «comunismo», ideologías que «se creen superiores de manera egoísta, simplona y burda». En esta línea, ha acusado al Gobierno de coalición de fomentar el «guerracivilismo» y de llenar a la gente «la cabeza de pájaros con identidades», mientras imponen impuestos que, según ha afirmado, lastran la actividad económica para hacer a la gente «dependiente del poder político» mediante subvenciones.